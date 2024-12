Le 30 novembre 2024 marquait le 2ᵉ anniversaire de ChatGPT, mais aucun événement particulier n’a été organisé. OpenAI a attendu quelques jours plus tard, soit le 4 décembre, pour annoncer son plan. De fait, l’entreprise compte dévoiler des grandes et petites nouveautés chaque jour pendant 12 jours, dès le 5 décembre 2024. Comme convenu, elle a donné le coup d’envoi de son événement baptisé « 12 jours de Shipmas », avec des annonces percutantes. Parmi elles, le lancement de ChatGPT Pro a fait grand bruit. Cette formule à 200 dollars par mois propose un accès illimité à des outils avancés, mais mérite-t-elle vraiment son prix ?

ChatGPT Pro à 200 dollars par mois : une formule premium pour utilisateurs exigeants

Autant vous le dire directement, ChatGPT Pro n’est pas destiné à tout le monde. À 200 dollars par mois, cet abonnement cible des utilisateurs spécifiques, comme des chercheurs, des ingénieurs ou des entreprises technologiques. Il répond aux besoins de ceux qui nécessitent des solutions d’intelligence artificielle robustes et performantes pour des projets exigeants.

Pour OpenAI, l’objectif de cette formule premium est clair : maximiser la productivité et élargir les possibilités offertes par l’intelligence artificielle. Elle propose en effet un accès illimité aux modèles les plus avancés, tels que o1, o1-mini et GPT-4o. Parmi eux, o1 Pro Mode se distingue comme une version renforcée. Pour fournir des réponses d’une grande précision, ce modèle mobilise davantage de ressources de calcul. Il excelle surtout dans des domaines exigeants comme les mathématiques, la science ou la programmation.

ChatGPT Pro se distingue par l’absence de restrictions. Contrairement à ChatGPT Plus, il n’impose aucun plafond d’utilisation ou de temps, idéal pour un usage intensif. Toutefois, son prix élevé peut être un frein pour les utilisateurs occasionnels. Pour ce dernier, l’abonnement à 20 dollars par mois reste une alternative plus abordable et adaptée. Pour preuve, cette formule inclut déjà la version standard d’o1, qui, selon la firme, a bénéficié de quelques optimisations.

Le modèle o1 : des avancées majeures dans le raisonnement complexe

Lors du premier jour de l’événement « 12 jours de Shipmas », OpenAI a officialisé la version complète d’o1. Celle-ci remplace la préversion « o1-preview » qui ne s’affiche plus d’ailleurs sur l’interface. Ce modèle, déjà connu pour ses capacités de raisonnement avancé, marque une nette amélioration par rapport à GPT-4 et GPT-4o.

Selon la firme de Sam Altman, o1 réduit les erreurs de 34 %. Cela inclut des tâches complexes comme les mathématiques, la programmation ou la science. Par ailleurs, le modèle est désormais multimodal, c’est-à-dire qu’il peut traiter à la fois du texte et des images. Cela élargit ses usages : décryptage d’écritures manuscrites, analyse d’images techniques, et bien plus. OpenAI a également amélioré sa rapidité, tout en conservant sa capacité à réfléchir avant de répondre. C’était un point souvent critiqué dans la préversion.

Pour les besoins les plus avancés, le o1 Pro Mode, accessible uniquement via ChatGPT Pro, offre une puissance de calcul accrue. Lors de tests académiques, il a surpassé le modèle standard sur des projets complexes.

Avec cette première annonce, OpenAI pose les bases d’un événement ambitieux. Reste à voir ce que les jours suivants réserveront en matière d’innovations dans l’intelligence artificielle.