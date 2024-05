Le 13 mai 2024, OpenAI chamboule le monde de l’intelligence artificielle. Avec le ChatGPT 4 payant, de nombreux utilisateurs préfèrent rester au modèle gratuit. Avec l’annonce faite il y a quelques jours, la donne ne demeure plus la même. Vous aurez dorénavant accès à de nombreuses fonctionnalités auparavant payantes.

La promesse d’OpenAI

GPT-4o est un modèle de langage de grande taille, développé par une communauté de chercheurs indépendants. Il est basé sur l’architecture GPT-4 d’OpenAI, mais il a été entraîné sur un ensemble de données différent. Cela lui permet d’offrir des fonctionnalités uniques, non disponibles dans ChatGPT, la version standard.

Le « o » dans le GPT-4o gratuit signifie « omnimodèle ». Il indique que le modèle peut naturellement traiter plusieurs types de formats. OpenAI explique dans son analyse technique que GPT-4o gratuit rivalise avec GPT-4 Turbo en ce qui concerne le texte, le raisonnement et le codage.

Il établit, en parallèle, de nouveaux standards en termes de capacités multilingues, audio et visuelles. En ce qui concerne les capacités vocales, notamment la reconnaissance et la synthèse vocale, les résultats indiquent que le taux d’erreur de GPT-4o est nettement inférieur à celui de Whisper. Ce dernier représentant le modèle de reconnaissance vocale précédemment utilisé par OpenAI dans ses produits. Le temps de latence et la perte d’informations se retrouvent considérablement réduits.

Les principales différences de ChatGPT-4o

Les modèles ChatGPT-4 et ChatGPT-4o de OpenAI, bien qu’étant de la même famille, présentent des différences significatives en termes de performance, de capacité et d’utilisation.

La première différence flagrante concerne désormais la possibilité d’accéder à Internet. Jusque là, OpenAI avait seulement procédé à des mises à jour de la base de données de l’IA pour étoffer sa connaissance. Le fait de pouvoir effectuer des recherches directement sur le web change complètement la donne. C’était d’ailleurs l’un des plus gros avantages de Gemini sur GPT. Malheureusement, vous devez être sur la version payante pour bénéficier de cet atout, contrairement à son rival.

La seconde chose concerne désormais la capacité de ChatGPT à se souvenir de vos discussions. On a demandé à GPT-4o et il peut chercher dans les discussions des sujets précis. Il faut néanmoins lui indiquer la conversation dont vous voulez qu’il se souvienne. Cette Persistance des informations (comme il l’appelle) ne concerne pas uniquement la discussion en cours, mais notamment toutes les conversations disponibles et enregistrées.

ChatGPT-4o peut désormais accéder à Internet.

Le temps de réponse est également un peu plus rapide que sur GPT-4. La raison est que le modèle 4o est une version allégée de ChatGPT-4. La qualité reste au rendez-vous, mais les réponses peuvent toutefois manquer de profondeur et de précision. ChatGPT-4o s’oriente ainsi plus vers les tâches plus simples et les interactions rapides. Si vous recherchez des réponses rapides sans entrer dans des détails complexes, c’est probablement votre meilleure option.

ChatGPT-4o évoque également la présence d’outils supplémentaires, le différenciant du modèle standard. Outre le « Browser » (recherche en ligne) et la persistance des informations, il offre les fonctionnalités disponibles sur GPT-4, comme DALL-E ou l’exécution de script Python. En résumé, le choix entre les deux versions dépend des besoins spécifiques de l’application, équilibrant profondeur d’analyse et rapidité de réponse.

Quelques limites à connaître sur le GPT-4o gratuit

Le nombre de messages autorisés pour les utilisateurs gratuits avec GPT-4o sera restreint en fonction de l’utilisation et de la demande. Une fois cette limite atteinte, ChatGPT basculera automatiquement vers GPT-3.5 pour permettre aux utilisateurs de continuer leurs conversations. C’est une question de priorité qui donne plus de crédit à la version payante. Sur GPT-4, vous aurez, en effet, une priorité d’accès aux ressources, d’un support technique plus réactif et d’une assistance personnalisée.

Les utilisateurs de la version gratuite de ChatGPT ne peuvent toutefois pas encore avoir accès à cette version. Seuls ceux qui ont la version payante peuvent expérimenter des fonctionnalités dans la version 4 o à ce jour. Si vous figurez parmi ces chanceux, la navigation sur le web, l’analyse de données, le traitement d’images, ainsi que la création de chatbots personnalisés seront à votre portée.

Il faut alors attendre encore un peu si vous n’êtes pas un utilisateur Premium. Pendant la conférence, il a été annoncé que GPT-4o serait d’abord disponible pour les clients de ChatGPT Plus depuis le 13 mai 2024. Une diffusion plus large suivra après la fin de cette phase initiale.