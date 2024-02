Meta Verified : vers un flux exclusif pour les abonnés payants ?

Facebook et Instagram, sous l’égide de Meta, envisagent d’introduire un nouveau flux exclusif d’actualités. Ce flux serait unique, réservé exclusivement aux publications des détenteurs du badge « Meta Verified ». Cette innovation s’inscrit dans la lignée des services de certification payante, similaire au programme Premium de X (anciennement Twitter). Les utilisateurs ayant souscrit à Meta Verified bénéficient d’un badge distinctif. Mais également d’une sécurité renforcée, d’une assistance personnelle, et d’options étendues de stickers. Ce projet de Meta reflète une tendance croissante vers la personnalisation des expériences sur les réseaux sociaux. Meta met ainsi l’accent sur le contenu des comptes vérifiés. Qu’ils soient authentifiés historiquement ou qu’ils proviennent d’un abonnement payant.

« Meta Verified », la nouvelle stratégie de visibilité sur Instagram

Le service « Meta Verified » promet de transformer le paysage d’Instagram, particulièrement pour les entreprises et personnalités. Ce service offre un flux exclusif où seules les publications de comptes vérifiés sont visibles. Adam Mosseri, à la tête d’Instagram, souligne que ce service n’établit pas de différence entre les comptes ayant une vérification « historique » et ceux ayant acquis leur statut via l’abonnement « Meta Verified ».

Les entreprises et les créateurs envisagent cette nouvelle approche comme un outil puissant. Leur offrant une plateforme privilégiée pour se démarquer et atteindre leur public. Adam Mosseri a partagé cette perspective sur son canal de communication, indiquant que ce service est en phase de test. Toutefois, les détails concernant l’ampleur du test et les utilisateurs éligibles n’ont pas été précisés.

La réussite de cette initiative repose sur les retours des premiers utilisateurs. Si les réactions sont positives, il est probable que Instagram déploiera ce service à une plus grande échelle. Ce développement est un signe de l’évolution continue des médias sociaux vers des expériences plus personnalisées et ciblées.

Intégration du bouton « Meta Verified » sur Instagram

Le bouton « Meta Verified » s’ajoute comme une nouvelle option dans l’interface d’Instagram. Se positionnant aux côtés des options existantes telles que « Pour Vous », « Favoris » et « Suivi(e) ». Pour accéder à ces options, y compris le nouvel ajout « Meta Verified », les utilisateurs peuvent simplement cliquer sur le logo Instagram situé en haut de l’application.

Cette intégration facilite l’accès à un contenu exclusivement issu de comptes vérifiés. Améliorant ainsi l’expérience utilisateur par une navigation simplifiée et une personnalisation accrue du flux d’actualités. Ce développement marque une étape importante dans la manière dont Instagram cherche à diversifier et enrichir les interactions au sein de sa plateforme.

Les avantages de « Meta Verified »

« Meta Verified » est un service récemment introduit par Meta. Il offre plusieurs avantages distincts pour les utilisateurs d’Instagram et de Facebook. Voici quelques points clés de ce service :

Badge de vérification exclusif. Les abonnés reçoivent un badge « vérifié », augmentant leur visibilité et crédibilité sur les plateformes. Sécurité renforcée. L’abonnement inclut des mesures de sécurité améliorées pour protéger les comptes contre les usurpations et autres menaces en ligne. Assistance dédiée. Les abonnés à « Meta Verified » bénéficient d’un accès privilégié à un service d’assistance, disponible en français, pour résoudre rapidement les problèmes liés à leur compte. Stickers Exclusifs. Les abonnés reçoivent des stickers uniques pour personnaliser leurs Reels et Stories, ajoutant une touche distinctive à leur contenu sur Instagram et Facebook Accès à des contenus uniques. Meta envisage de créer des flux spéciaux où seuls les contenus des utilisateurs « Meta Verified » seront visibles, offrant ainsi un espace exclusif et personnalisé.

Ce service vise à offrir une expérience utilisateur plus riche et personnalisée, tout en renforçant la confiance et la sécurité sur les plateformes de médias sociaux. En intégrant ce service à leurs profils, les utilisateurs peuvent se distinguer et bénéficier d’une interaction plus ciblée et sécurisée.

L’évolution de « Meta Verified »: critères, tarification et perspectives

« Meta Verified », le nouveau service de Meta, définit des critères d’admissibilité stricts pour assurer l’authenticité des utilisateurs. Les conditions comprennent avoir plus de 18 ans, utiliser son vrai nom et photo sur le profil, activer l’authentification à deux facteurs et respecter les conditions d’utilisation des plateformes. Au niveau de la tarification, le service coûte 13,99 euros sur desktop et 16,99 euros sur mobile, soulignant une stratégie tarifaire adaptée aux diverses plateformes. À noter, les abonnements ne sont pas transférables entre Facebook et Instagram.

En ce qui concerne le déploiement, « Meta Verified » est en phase de lancement, avec une disponibilité limitée à certains utilisateurs en France. Cette phase est essentielle pour mesurer l’acceptation et ajuster les futures stratégies. Comparé à des services similaires comme Twitter Blue, « Meta Verified » reflète une tendance vers la monétisation et la vérification des comptes sur les réseaux sociaux. Ainsi offrant aux utilisateurs un moyen d’affirmer leur présence en ligne.

Les perspectives futures sont prometteuses, avec des plans d’expansion pour inclure les entreprises. Cette extension augmenterait la portée et l’impact de « Meta Verified » sur le paysage des médias sociaux, démontrant l’engagement de Meta à fournir des solutions novatrices et personnalisées pour une expérience utilisateur enrichie.

