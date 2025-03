X en panne : un bug mondial perturbe les utilisateurs

La plateforme X, anciennement connue sous le nom de Twitter, a subi une panne massive ce lundi matin. Cette situation a laissé des milliers d’utilisateurs sans accès à leurs publications et flux d’actualités. Selon Downdetector, plus de 22 000 signalements ont été enregistrés aux États-Unis et 10 800 au Royaume-Uni. Le bug a principalement affecté l’application mobile, mais aussi l’accès via navigateur.

Que s’est-il passé ce matin avec X ?

Dès 5 h 59 EST, les signalements ont afflué sur Downdetector, indiquant une interruption massive des services. Environ 60 % des utilisateurs ont rencontré des problèmes avec l’application X, tandis que 31 % signalaient des difficultés à accéder à la version web. En France, plus de 5 000 signalements ont été recensés en quelques minutes. Ce dysfonctionnement a empêché les utilisateurs de publier des tweets ou même d’accéder aux pages du réseau social.

Depuis qu’Elon Musk a acquis Twitter en octobre 2022 et licencié une grande partie des employés, des experts ont soulevé des inquiétudes quant à la stabilité du service. Cette panne, bien que temporaire, alimente ces craintes et pose la question de la capacité de X à maintenir une infrastructure fiable sur le long terme.

VOIR AUSSI : 7 conseils pour préserver sa santé mentale sur les réseaux sociaux

Une remise en service rapide, mais sans explication

Malgré l’ampleur de la panne, X a rapidement rétabli son service. À 6 h 20 EST. Les journalistes de USA TODAY ont confirmé que la plateforme était de nouveau accessible, avec une baisse des signalements à 438 à 6 h 22 EST. Pourtant, l’entreprise d’Elon Musk n’a publié aucun commentaire officiel expliquant la cause de cette interruption. Les utilisateurs continuent de s’interroger sur les raisons techniques de cette panne.

Ce n’est pas la première fois que X subit une panne de grande ampleur. Depuis son rachat, plusieurs incidents techniques ont été signalés, notamment en juillet 2023 et en décembre 2023. Il va sans dire que cela affecte des millions d’utilisateurs. Ces interruptions relancent le débat sur la réduction des effectifs techniques et les conséquences sur l’infrastructure du réseau. Il y a quelques temps, nous avions parlé de l’immigration massive de plusieurs utilisateurs de X vers d’autres plateformes. Notamment depuis qu’Elon Musk s’est associé avec Trump. Espérons que l’incident d’aujourd’hui n’ait pas empiré les choses.