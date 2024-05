Twitter, c’est fini ! La plateforme passe officiellement à X.com

Twitter.com, c’est désormais du passé. La célèbre plateforme de microblogging passe officiellement à X.com. Cela marque ainsi une nouvelle ère sous la houlette de son propriétaire, Elon Musk. Que signifie ce changement pour les utilisateurs ?

La migration vers X.com officiellement terminée

Le rachat de Twitter par Elon Musk en octobre 2022 pour 44 milliards de dollars a fait couler beaucoup d’encre. Entre les polémiques sur la gestion des contenus, les licenciements massifs et les difficultés financières, ce changement de cap ne s’est pas fait sans heurts. Parmi les décisions controversées de Musk, le changement de nom de Twitter en X a été particulièrement marquant. Ce choix a engendré des conséquences variées. Cela a même impliqué des problèmes de phishing dus à la confusion créée par le changement de domaine.

La migration de Twitter.com à X.com a pris du temps. Ce genre de procédure implique des défis techniques et de la nécessité de garantir une transition sans faille pour les utilisateurs. Les enjeux de sécurité, les besoins de redirection des données et la gestion des identités numériques ont été des obstacles majeurs. Elon Musk a insisté sur le fait que cette transition était essentielle pour le futur de la plateforme, visant à la transformer en un écosystème numérique plus large et polyvalent.

Tout d’abord, l’URL principale et les sous-domaines de Twitter ont dû être redirigés vers X.com. Ensuite, les applications mobiles ont été mises à jour pour refléter le nouveau branding, avec des icônes et des noms modifiés. Les profils officiels, tels que le compte @Twitter, sont devenus @X, et les services associés comme TweetDeck ont été renommés en XPro.

Twitter, c’est fini

Avec la migration achevée, Twitter.com appartient désormais à l’histoire. Les utilisateurs qui taperont « Twitter » seront automatiquement redirigés vers X.com. Ce changement ne se limite cependant pas au nom de domaine. Il symbolise aussi la vision de Musk pour une plateforme plus intégrée et innovante.

Pour ceux qui s’inquiètent de la protection de leurs données, rassurez-vous : la sécurité reste une priorité. X.com a assuré que toutes les mesures de protection des données en place sur Twitter continueront de s’appliquer. Les utilisateurs peuvent donc continuer à utiliser la plateforme en toute confiance, bien que sous un nouveau nom.

En conclusion, le passage de Twitter à X.com marque un tournant significatif dans l’histoire des réseaux sociaux. Reste à voir comment cette nouvelle identité influencera l’avenir de la plateforme et l’expérience de ses utilisateurs.