6 idées reçues sur les VPN : on démêle le vrai du faux

Autrefois considérés comme outils préférés des malveillants pour dissimuler leur identité, les VPN ont changé de statut ces dernières années. Ils sont présentés comme des applications pour se rendre anonymes en ligne et sécuriser sa connexion internet ainsi que ses données. Si pour certains, c’est la garantie ultime pour l’anonymat, pour d’autres, c’est le mur contre les voleurs de données. Mais une chose est sûre, ces outils sont méjugés. Bien qu’ils soient très utiles, leur efficacité dépend de la bonne utilisation que l’on en fait.

Utiliser un VPN est illégal

C’est un débat qui revient souvent, surtout quand on dit qu’ils servent à dissimuler ses activités en ligne. Cependant, les VPN sont légaux dans la majorité des pays. Cependant, de nombreux pays ont émis des restrictions quant à leur utilisation. En Russie, par exemple, utiliser un autre VPN autre que ce que le gouvernement a autorisé est illégal et passible de peine. Il en est de même en Chine et dans d’autres pays.

Ailleurs, s’il est possible d’utiliser un VPN, contourner les restrictions géographiques et accéder à des contenus interdits est illégal et passible de peine. Il en est de même en France lorsque vous accédez à des sites pirates bannis grâce à un VPN. Vous serez jugé !

Utiliser un proxy ou le mode incognito est mieux qu’un VPN

Argument très souvent colporté par les détracteurs ou les sceptiques, un proxy et le mode incognito n’ont pas la même utilité que les VPN. Les proxys servent à masquer votre adresse IP et empêchent les sites que vous visitez de connaître votre pays de provenance, mais ils peuvent toujours voir ce que vous faites, car votre connexion n’est pas sécurisée. Pour ce qui est du mode incognito des navigateurs, ils empêchent uniquement l’enregistrement de votre activité locale. Mais votre fournisseur d’accès à internet peut toujours voir les sites que vous visitez et ce que vous faites en ligne. Pour ce qui est des VPN, ils masquent votre adresse IP, sécurisent votre connexionet la cachent à n’importe qui, de votre FAI aux pirates.

Le VPN vous rend anonyme

C’est sans aucun doute le plus grand mythe au sujet des VPN. Malheureusement, un VPN simple ne suffit pas pour vous rendre entièrement anonyme. En effet, même avec un tel outil, votre FAI connait votre adresse IP et sait lorsque vous vous connectez à votre VPN. De même, le réseau VPN que vous utilisez peut avoir accès à vos journaux de connexion et peut même le conserver, à toutes fins utiles : il faudra lire ses politiques. Enfin, pour ce qui est des sites, ils peuvent toujours collecter des données sur vous, grâce à l’empreinte numérique du navigateur que vous utilisez, aux cookies acceptés et aux trackers. Alors, vous êtes toujours anonymes ? NON !

Le VPN ralentit la connexion internet

C’était vrai ! À leur avènement, les serveurs de relais n’étaient pas nombreux et les protocoles avaient du mal à servir. Aujourd’hui, les choses ont évolué : les protocoles sont devenus performants grâce à des technologies modernes. Il en est de même des serveurs de relais qui sont devenus plus nombreux, offrant aux VPN beaucoup d’alternatives. Cela étant, la vitesse des connexions est devenue plus optimisée.

Cependant, selon les services auxquels vous vous connectez et le serveur que vous choisissez, vous pourrez subir des ralentissements.

Le VPN protège contre toutes les attaques

NON ! Les VPN n’opèrent pas des miracles. Ils servent simplement à chiffrer vos données et à masquer votre provenance réelle, mais ils ne sont en aucun cas des antivirus. Ces outils ne vous protègent pas des escroqueries ou des fichiers malveillants que vous pourriez télécharger en ligne. Si vous visitez un site douteux et entrez vos informations bancaires, vous serez victimes sans pouvoir incriminer votre fournisseur de VPN. Il en est de même lorsque vous téléchargez un fichier vérolé : l’outil ne pourra pas empêcher l’infection ni vous prévenir.

Tous les VPN protègent

FAUX ! La protection d’un VPN dépend surtout du protocole utilisé et des politiques mises en place par le fournisseur. Il en est de même, s’il s’agit d’un outil payant ou gratuit. Un VPN payant est assuré d’être sécurisé. Et même avant d’opter pour une solution payante, il serait judicieux de prendre le temps de lire les politiques de données. Le pays de provenance de ce fournisseur et son rapport avec les autorités locales sont aussi des critères à prendre en compte.

Les VPN ne sont ni des solutions magiques ni des outils inutiles. Ils ont des avantages significatifs, mais seulement lorsqu’ils sont utilisés de manière adéquate et en connaissance de leurs limites.