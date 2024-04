Nous vivons désormais dans un monde littéralement saturé d’informations où chaque marque lutte pour capter l’attention des consommateurs. C’est loin d’être un exercice facile et pour y parvenir, le storytelling est un outil pouvant être particulièrement pertinent. Il nécessite toutefois l’accompagnement de professionnels, c’est pourquoi on confie souvent cette tâche aux agences de communication. Voyons ensemble dans quelle mesure l’art de raconter une histoire est pertinent à l’heure actuelle.

Le storytelling, un pouvoir avant tout émotionnel

Les histoires ont le pouvoir unique de nous transporter et de nous faire ressentir des émotions. Pas n’importe quelles histoires cela dit : il faut que l’on parvienne à s’identifier aux personnages et que l’intrigue porte sur un sujet qui parle au plus grand nombre. Si vous vous faites accompagner par une agence de communication réputée, vous serez en mesure d’éveiller les émotions en créant des campagnes publicitaires qui restent gravées dans les mémoires.

Prenons l’exemple de Nike avec le fameux slogan “Just Do It” qui donne envie à toutes sortes d’individus de s’adonner au sport en donnant le meilleur d’eux-mêmes. Rappelons qu’une histoire bien racontée ne laisse jamais indifférent et qu’elle peut susciter empathie, joie, surprise ou inspiration. Une fois une connexion émotionnelle forte établie avec le public, vous obtiendrez une clientèle fidèle qui n’hésitera pas à parler de votre marque !

Le storytelling renforce aussi la personnalité de votre marque

Comme on l’a évoqué précédemment, il est impossible de ne pas penser à Nike lorsqu’on entend “Just Do It”. Il ne s’agit pas ici de culture geek à proprement parler puisque tout le monde arrive à effectuer le lien. C’est donc précisément ce storytelling qui a permis à cette marque de se démarquer des autres marques sportives. Aujourd’hui, il est très facile d’ailleurs de repérer les publicités télévisées réalisées par Nike puisqu’elles proposent toutes un même schéma qui marque toujours autant.

Comment expliquer un tel engouement ? Eh bien, en attribuant une personnalité et une voix à la marque, le storytelling facilite l’identification et la mémorisation par le consommateur. C’est un outil très puissant et avec l’aide d’une agence de communication, il y a de grandes chances que vous parveniez à construire une image de marque cohérente et inspirante.

L’importance stratégique du storytelling dans le digital

Si vous pensiez que le storytelling n’était pas compatible avec l’ère du numérique dans laquelle nous sommes, vous vous trompez lourdement. Les réseaux sociaux, blogs, et autres sites web offrent en effet aux marques des plateformes idéales pour raconter leurs histoires et interagir directement avec leur public. Il est bien évidemment déconseillé d’en faire des caisses au risque de se voir épingler et ridiculiser sur la place publique. N’oublions pas que les canaux digitaux permettent une diffusion rapide et large des messages, c’est donc à double tranchant !

D’autre part, on peut dire que le digital impose sa cadence. Les histoires doivent être certes captivantes, mais aussi brèves et percutantes pour s’adapter aux habitudes de consommation de contenu rapide. D’où l’importance d’être conseillé et accompagné par des professionnels dans cette démarche !