Pourquoi est-ce le bon moment pour commencer à investir ?

Le meilleur moment pour commencer à investir, c’est aujourd’hui. De nombreuses personnes tardent à investir, pensant qu’elles commenceront lorsqu’elles auront plus d’argent ou lorsque le marché sera stable. Certains pensent même qu’ils doivent être des experts avant de commencer.

Cependant, attendre avant d’investir peut vous coûter cher. Les experts affirment que 40 % des personnes subissent des pertes financières à cause de la procrastination. En retardant les choses, vous passez à côté de gains potentiels. Le moment où vous investissez peut souvent avoir plus d’importance que le montant que vous investissez. En commençant plus tôt, votre argent a plus de temps pour fructifier, ce qui se traduit par des avantages plus importants à long terme.

Si vous avez encore besoin de raisons d’investir, en voici quelques-unes, ainsi que des moyens faciles de commencer.

⚠️ ATTENTION : Tout investissement comporte des risques, y compris la perte du capital investi. Il est essentiel de bien comprendre les risques associés avant de prendre toute décision d’investissement.

Le temps est-il de votre côté lorsque vous investissez ?

Dans l’idéal, tout le monde commencerait à investir dès la naissance. Mais, pour être honnête, tout le monde n’y pense pas avant d’avoir atteint la vingtaine ou la trentaine, même si des occasions d’investir se présentent avant. Ne vous inquiétez pas : vous pouvez devenir investisseur à tout âge, mais chaque seconde d’attente vous fait perdre votre plus grand atout : le « TEMPS ». En investissant lorsque vous êtes jeune plutôt qu’en essayant de mettre de côté de grosses sommes d’argent plus tard dans la vie, vous donnez à votre argent une chance de travailler « plus intelligemment » au lieu de travailler plus durement.

Pourquoi les intérêts composés sont-ils si puissants ?

L’un des principaux avantages d’un investissement précoce réside dans les intérêts composés, qu’Albert Einstein appelait « la huitième merveille du monde ». Voici une façon simple de le comprendre :

L’intérêt composé signifie que vous gagnez de l’argent non seulement sur votre investissement initial, mais aussi sur les intérêts que votre investissement rapporte. Par exemple, si vous investissez 1 000 € et obtenez un rendement de 10 %, vous disposerez de 1 100 € au bout d’un an. L’année suivante, vous gagnez 10 % sur 1 100 €, ce qui vous donne 1 210 €.

En laissant votre investissement croître au fil du temps, vous gagnez des intérêts sur vos intérêts, ce qui vous permet de réaliser des gains beaucoup plus importants.

Même si vous cessez d’ajouter de l’argent, votre investissement peut continuer à croître de manière significative. C’est pourquoi le fait de commencer tôt et de laisser les intérêts composés opérer leur magie peut faire une grande différence pour votre avenir financier.

VOIR AUSSI : Investir dans des actions à petite capitalisation : une bonne idée ?

Comment les placements peuvent-ils vous aider à prendre votre avenir en main ?

Il y a quelque chose de valorisant dans le fait de dire à son argent où il doit aller. Plutôt que de le dépenser, ou pire, de ne pas savoir où va votre argent, en investissant, vous donnez à votre argent un « travail » à faire – vous rendre plus riche au fil du temps.

Cela dit, investir ne consiste pas à s’enrichir. Il s’agit de constituer un filet de sécurité financière pour vous-même. À un moment donné de votre vie, vous devrez cesser de travailler. Ce jour-là, ne serait-il pas agréable de savoir que vous avez créé un moyen de subvenir à vos besoins sans recevoir un salaire régulier de votre travail de 9 à 5 ?

Ou, mieux encore, si vous pouviez choisir d’arrêter de travailler quand vous le souhaitez, et non quand vous en avez besoin ? L’investissement peut vous aider à créer cette liberté financière, et il n’y a pas de meilleur moment pour commencer que maintenant.

Regretterez-vous de ne pas avoir commencé plus tôt ?

Lorsqu’on leur demande quel est le conseil d’investissement qu’ils donneraient à leurs cadets, la plupart des investisseurs experts répondent : « commencer plus tôt ». Même l’investisseur milliardaire Warren Buffett, dont la célèbre phrase « Quelqu’un est assis à l’ombre aujourd’hui parce que quelqu’un a planté un arbre il y a longtemps » et qui a acheté sa première action à l’âge de 11 ans, regrette de ne pas avoir commencé plus tôt !

VOIR AUSSI : Comment investir en bourse pour les débutants ? 7 conseils pour bien débuter !

Est-il normal de faire des erreurs ?

De nombreuses personnes évitent d’investir parce qu’elles ont peur de se tromper, par exemple en choisissant les mauvaises actions ou en perdant de l’argent. L’investissement n’est pas une chose difficile à laquelle il faut consacrer une tonne de temps et d’énergie pour bien faire les choses.

Vous n’avez pas non plus besoin d’être un expert de Wall Street. En fait, voici une bonne nouvelle : vous êtes jeune et vous pouvez donc vous « permettre » de faire quelques erreurs, surtout lorsqu’il s’agit de réaliser vos premiers investissements.

Conclusion

L’investissement est un moyen efficace d’assurer votre avenir financier. Plus vous commencez tôt, plus vous pouvez bénéficier des intérêts composés, ce qui donne à votre argent les meilleures chances de croissance. En investissant maintenant, vous prenez votre destin financier en main, vous créez un filet de sécurité pour l’avenir et vous évitez les regrets d’avoir commencé trop tard. Il n’y a pas de mal à faire des erreurs, surtout quand on est jeune, car on a le temps d’apprendre et de s’améliorer. Avec les nombreux moyens faciles d’investir aujourd’hui, il n’y a aucune raison d’attendre. Commencez à investir dès maintenant, et votre futur vous remerciera.