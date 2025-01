Android 15 : Google déploie la dernière bêta sur les Pixels

Google vient de publier la dernière mise à jour bêta d’Android 15, marquant ainsi la fin du programme de test avant la sortie officielle. Cette nouvelle version, baptisée Android 15 QPR2 Beta 3, est destinée aux utilisateurs de smartphones Pixel inscrits au programme bêta. Elle apporte des correctifs système, des améliorations de stabilité et quelques nouvelles fonctionnalités. Voici un récapitulatif des changements apportés par cette ultime version avant la prochaine mise à jour stable.

Android 15 QPR2 Beta 3 : la dernière bêta avant la version finale

La mise à jour Android 15 QPR2 Beta 3, publiée le 22 janvier 2025, est la dernière version bêta majeure avant la mise à jour trimestrielle stable de mars 2025. Son build number est BP11.241210.004 et elle intègre les patchs de sécurité Android de janvier 2025.

D’après l’expert Android, Mishaal Rahman, il n’y aura donc plus d’autres versions bêta d’Android 15, sauf si un bug critique nécessite un correctif. Cette mise à jour est compatible avec les appareils Pixel récents, notamment les Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, 8, 8 Pro, 8a, 9, 9 Pro, Pixel Tablet et Pixel Fold.

Les utilisateurs inscrits au programme bêta Android peuvent par ailleurs installer la mise à jour en se rendant dans :

Paramètres → Système → Mises à jour logicielles → Rechercher les mises à jour.

Les nouveautés et correctifs de cette dernière bêta

Cette mise à jour d’Android 15 se concentre principalement sur des correctifs système et quelques améliorations de fonctionnalités. Parmi les nouveautés phares de cette mise à jour, on note l’arrivée du SOS Satellite sur les Pixel 9 en Europe. Cette fonctionnalité va permettre aux utilisateurs de contacter les services d’urgence via satellite. Comme pour Apple, cela sera possible même en l’absence de réseau mobile ou Wi-Fi.

Google a également corrigé plusieurs bugs et optimisé la stabilité du système :

Correction d’un bug entraînant le redémarrage des appareils lors d’un appel.

Fix d’un problème où le retour à une application depuis l’écran multitâche renvoyait parfois à l’écran d’accueil.

Amélioration du menu de sélection de la langue, qui ne perturbe plus la fenêtre active.

Correction d’artefacts audio lors de l’enregistrement vidéo.

Fix d’un problème empêchant le chargement sans fil dans certains cas.

Améliorations générales de la connectivité, de la stabilité et de l’interactivité du système.

Correction d’un crash pouvant survenir en lançant une activité physique sur un appareil Wear OS connecté.

Fix d’un bug bloquant l’application Android Beta Feedback lors de l’envoi d’un rapport de bug.

La mise à jour va également suivre un déploiement progressif, via OTA. Elle peut alors prendre jusqu’à 24 heures avant d’être disponible pour tous les utilisateurs inscrits au programme bêta.

Avec cette dernière bêta, Android 15 atteint sa phase finale de développement avant la mise à jour stable prévue en mars 2025. En apportant des correctifs essentiels, Google peaufine son OS pour offrir une expérience fluide et sécurisée aux utilisateurs de Pixel. Il ne reste plus qu’à attendre la sortie officielle pour profiter pleinement de ces améliorations sur la version stable d’Android 15.