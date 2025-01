Android 16 et le mode triple écran sur tablette pourraient bien changer votre expérience utilisateur. Qui n’a jamais rêvé de travailler ou naviguer sur sa tablette avec plusieurs applications ouvertes en même temps, sans frustration ? Aujourd’hui, Android permet d’afficher seulement deux apps côte à côte, mais cette limitation devient un vrai frein. Bonne nouvelle : Android 16 pourrait enfin changer la donne.

Avec des écrans toujours plus grands et l’essor des appareils pliables, Google semble vouloir rattraper son retard en optimisant le mode écran partagé. Une refonte du multitâche est en cours, promettant une meilleure gestion des applications simultanées. Mais que sait-on vraiment de cette nouveauté ? Décryptage.

Android 16 : un multitâche enfin optimisé pour tablettes et smartphones pliants

Depuis plusieurs années, Android propose le mode écran partagé. Cependant, il est limité à deux applications simultanées. Cette contrainte est d’autant plus frustrante sur les tablettes et smartphones à grand écran, où l’espace disponible permettrait une utilisation plus flexible. Avec Android 16, Google semble enfin vouloir changer la donne.

Selon une analyse du code de la Developer Preview 2 d’Android 16 réalisée par Android Authority, Google travaille sur plusieurs améliorations du multitâche :

Le mode écran partagé à trois applications , permettant d’afficher trois logiciels simultanément.

, permettant d’afficher trois logiciels simultanément. Un ratio d’affichage 90:10 , donnant presque tout l’espace à une application principale tout en gardant une seconde app accessible en miniature.

, donnant presque tout l’espace à une application principale tout en gardant une seconde app accessible en miniature. Une gestion dynamique des fenêtres, permettant de basculer d’une app à l’autre d’un simple tapotement.

Ces nouveautés rapprocheraient Android 16 de ce que propose déjà Samsung (avec One UI). Nous pouvons également citer Lenovo (avec son mode PC) ou encore OnePlus (avec Open Canvas). L’enjeu est donc clair :

Améliorer l’expérience utilisateur sur tablettes Android

Permettre une productivité optimale sans surcouche constructeur.

Quels appareils pourront profiter du mode triple écran sur Android 16 ?

Si Android 16 et le mode triple écran sur tablette devient une réalité, la question de la compatibilité matérielle se pose. Pour tirer pleinement parti de cette fonctionnalité, les tablettes haut de gamme et smartphones pliants seront les mieux positionnés.

Les Samsung Galaxy Tab S9, la Pixel Tablet, ainsi que les smartphones pliables comme le Pixel Fold et les Galaxy Z Fold pourraient être les premiers bénéficiaires. Ces appareils disposent de processeurs puissants et d’une RAM suffisante pour gérer plusieurs applications simultanément.

Cependant, l’intégration du mode triple écran directement dans Android stock est une avancée majeure. Jusqu’à présent, ces fonctionnalités étaient réservées aux surcouches comme One UI ou ColorOS. Désormais, Google semble vouloir offrir une expérience multitâche plus native, évitant ainsi la fragmentation des interfaces entre fabricants.

Par ailleurs, Google teste également un nouveau système de bulles d’applications. Cela permettra de réduire n’importe quelle app sous forme de raccourci flottant, comme c’était déjà le cas pour les messageries. Cette amélioration faciliterait encore plus la gestion du multitâche.

La mise à jour Android 16 avec le mode triple écran sur tablette pourrait repositionner Android comme une alternative sérieuse aux iPads. Elle serait alors idéale pour les usages professionnels et multitâches. Toutefois, la compatibilité matérielle, l’optimisation des applications tierces et la gestion des performances seront des défis clés à surmonter avant un déploiement grand public. Attendons de voir le programme bêta qui devrait commencer ce Janvier 2025.