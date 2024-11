La OnePlus Pad 2 est la première tablette, en dehors des produits Google, à profiter d’Android 15 grâce à l’OxygenOS 15. Entre nouvelles fonctionnalités et performance optimisée, cette mise à jour marque une avancée importante pour OnePlus et ses utilisateurs. Quelles sont donc les nouveautés et pourquoi cette avancée est-elle si importante ?

Une mise à jour rapide qui place OnePlus en tête

OnePlus ne cesse d’impressionner avec la rapidité de ses mises à jour logicielles. Après avoir rapidement équipé son smartphone phare, le OnePlus 12, d’Android 15, la marque adopte la même stratégie avec sa tablette. La OnePlus Pad 2 devient donc la première tablette non-Pixel à recevoir cette version, devançant Samsung et d’autres grandes marques. Les utilisateurs en Inde, en Europe et sur d’autres marchés mondiaux, bénéficient déjà de cette mise à jour. Les Nord-Américains devront, quant à eux, patienter encore quelques jours.

Comme la mise à jour OxygenOS 15 arrive progressivement, cela explique pourquoi elle reste indisponible pour certains utilisateurs. Par ailleurs, OnePlus offre une option de retour à la version précédente, OxygenOS 14, pour ceux qui rencontreraient des problèmes. Une attention qui reflète l’engagement de la marque envers la satisfaction de ses utilisateurs.

Cette réussite illustre la stratégie efficace du fabricant chinois en matière de mises à jour logicielles. Là où Samsung prévoit le déploiement de One UI 7 basé sur Android 15 pour 2025, il accélère le pas. Son ambition ne se limite pas à une simple course à la rapidité. L’entreprise veut clairement offrir une expérience utilisateur enrichie grâce à des innovations bien pensées, adaptées au format tablette.

Android 15 et OxygenOS 15 : des fonctionnalités conçues pour les utilisateurs exigeants

La mise à jour Android 15 via OxygenOS 15 apporte des corrections mineures. Ce n’est pas tout, elle transforme l’expérience utilisateur grâce à une série de nouvelles fonctionnalités. Parmi celles-ci, Live Alerts se distingue par sa capacité à afficher des notifications interactives, permettant de passer facilement d’une activité à l’autre. Inspirée de l’îlot dynamique d’Apple, cette fonction améliore le multitâche et s’adapte parfaitement au grand écran de la tablette.

Les gestes pour les fenêtres flottantes sont également un ajout notable. Ils offrent une gestion simplifiée des applications : un simple glissement peut ouvrir, redimensionner ou fermer une fenêtre. Les utilisateurs peuvent ainsi naviguer efficacement entre différentes tâches. Cette fonctionnalité s’avère particulièrement utile pour les amateurs de productivité.

Côté interface, OxygenOS 15 redéfinit l’esthétique et la praticité. Les icônes ont été redessinées pour des proportions plus naturelles et des couleurs plus équilibrées. La séparation entre le panneau de notifications et les réglages rapides facilite leur accès. Un balayage à gauche affiche les notifications, tandis qu’un balayage à droite ouvre les réglages.

La gestion de la batterie bénéficie également d’améliorations significatives. La nouvelle fonction limite de charge protège la batterie en empêchant la charge au-delà de 80 %, préservant ainsi sa durée de vie. Enfin, la confidentialité n’est pas en reste. Un nouvel emplacement sécurisé permet de masquer vos applications sensibles, avec une catégorisation précise de vos données personnelles.

La mise à jour Android 15 de la OnePlus Pad 2 témoigne de l’engagement de la marque envers des innovations rapides et pertinentes. Grâce à ses nouvelles fonctionnalités, cette tablette s’impose comme un modèle de référence dans l’univers Android.