Android 15 : Google veut rendre les téléphones volés invendables

Ce sont des millions de smartphones qui sont volés et vendus chaque année. iPhone comme Android, aucun modèle n’échappe aux filets des oiseleurs. Pourtant, les constructeurs ont déjà déployé de nombreuses fonctionnalités pour décourager le vol de smartphone, mais rien n’y fit. Avec l’arrivée d’Android 15, Google souhaite passer à l’étape supérieure en déployant de nouvelles fonctionnalités qui vont corser la réinitialisation des téléphones volés, puisqu’un smartphone non réinitialisé ne peut pas être mis sur le marché.

Accéder au compte Google de l’utilisateur pour réinitialiser le smartphone

À la présentation de la prochaine mouture de son système d’exploitation en mai 2024, la firme de Mountain View expliquait ce qui suit : “Pour certains criminels, l’objectif est de réinitialiser rapidement votre appareil volé et de le revendre. Nous rendons cela plus difficile avec une mise à niveau de la protection contre la réinitialisation d’usine d’Android. Avec cette mise à niveau, si un voleur force une réinitialisation de l’appareil volé, il ne pourra pas le configurer à nouveau sans connaître les informations d’identification de votre appareil ou de votre compte Google. Cela rend un appareil volé invendable, réduisant ainsi les incitations au vol de téléphone”.

Dans le fonctionnement, cette fonctionnalité demande l’accord du propriétaire du compte enregistré sur le smartphone pour que la réinitialisation soit effective. En tentant d’effacer les données de l’appareil, le smartphone réclamera une connexion au compte Google de l’appareil.

Tant que l’utilisateur ne se sera pas connecté à son compte Google, il ne pourra rien faire avec le smartphone.

Des paramètres verrouillés avec la protection biométrique

En plus de rendre difficile la réinitialisation du smartphone, Google a déployé des protections supplémentaires pour des modifications sensibles sur le smartphone. Avoir donc le code PIN ou le mot de passe de l’appareil ne suffira plus. Il faudra procéder à une identification biométrique pour pouvoir continuer. Celui-ci est par exemple obligatoire pour modifier des paramètres tels que le code PIN, accéder aux clés d’accès, désactiver la protection antivol, etc.

L’IA pour détecter des mouvements inhabituels

Déjà utilisée sur les derniers appareils Google Pixel, l’intelligence artificielle arrive sur tous les smartphones compatibles avec Android 15. Certes, tout le monde n’aura pas accès aux fonctionnalités de cette dernière, mais la protection renforcée qu’elle offre profitera à tous. Google explique que “Si un mouvement courant associé à un vol est détecté, l’écran de votre téléphone se verrouille rapidement, ce qui empêche les voleurs d’accéder facilement à vos données”. Là, le déverrouillage ne se fera pas par mot de passe ou code PIN, mais par une identification biométrique.

Toutes les fonctionnalités mentionnées ici sont déjà disponibles sur la version AOSP d’Android 15. Les différentes marques pourraient donc y ajouter leur propre mécanisme avant le déploiement prochain de la version définitive. Celle-ci passera d’abord sur les Google Pixel, ensuite les Galaxy Samsung, Honor, Xiaomi et ainsi de suite.