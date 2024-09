Android 15 en détail : tout ce qu’on sait sur l’OS avant sa sortie !

Android 15 Vanilla Ice Cream arrive bientôt et voici ce que nous réserve cette mise à jour. Les utilisateurs et les passionnés de technologie l’attendent avec impatience. Découvrir les améliorations apportées à cette version du système d’exploitation mobile le plus utilisé au monde se fera donc sous peu… En octobre, plus précisément. En attendant, voici un spoiler qui ne manque pas d’attiser notre curiosité, mais également notre impatience.

La communication satellite, enfin sur la liste de Google ?

Déjà évoqué en janvier 2024, le nouvel OS de Google a déjà intégré certaines fonctionnalités, notamment le réseau Find My Device sur la DP 2. Mais parmi les autres fonctionnalités annoncées sur Android 15, la capacité d’envoyer des SMS et MMS sans couverture réseau traditionnelle fait partie d’elles. Et cela, grâce à la technologie par satellite. Vous pouvez ainsi envoyer des textos même dans les zones les plus reculées où la couverture cellulaire est faible ou inexistante. En cas d’urgence ou lors de voyages en pleine nature, les utilisateurs d’Android 15 peuvent maintenant envoyer des messages texte et multimédias via des connexions satellites directes.

Cette fonctionnalité fonctionne en utilisant des satellites en orbite basse pour relayer les messages, similaire à la technologie utilisée dans les iPhone 14. Les utilisateurs n’ont pas besoin d’un matériel supplémentaire, comme le Motorola Satellite Link, pour accéder à ce service. Tout est intégré directement dans le système d’exploitation. Personne ne sait cependant s’il s’agira seulement d’une fonctionnalité d’urgence, ou de la possibilité d’envoyer un message dans n’importe quelle situation. Vous devez également vous attendre à un tarif supplémentaire selon votre opérateur.

VOIR AUSSI : Android Auto, mieux que Apple Car Play en 2024 ?

Plus d’options de personnalisation et une interface réinventée

Désormais, le système d’exploitation peut être configuré pour utiliser les pronoms préférés de l’utilisateur dans toutes les interactions où le genre est mentionné. Cette attention aux détails démontre l’engagement de Google envers l’inclusivité et la diversité. Android 15 offre alors un espace numérique qui reflète et respecte ces diversités. Il rend chaque interaction plus personnelle et respectueuse.

L’un des changements les plus notables de cette mise à jour est sans doute la refonte de l’interface utilisateur. Google a travaillé sur une nouvelle conception qui vise à rendre l’interaction avec les appareils Android plus fluide et intuitive. La nouvelle interface, baptisée « Material You Plus », propose une personnalisation encore plus poussée.

Enfin, Android 15 assure une efficacité énergétique accrue. Le système a introduit des algorithmes plus intelligents pour gérer l’utilisation du processeur et de la mémoire.

VOIR AUSSI : Gemini AI : une fonctionnalité très attendue enfin sur Android ?

Des intégrations pratiques au quotidien ?

Cette version inclut des améliorations significatives dans les capacités de traitement de l’IA directement sur l’appareil. Et cela, sans nécessiter de connexion au cloud. Les nouvelles fonctionnalités d’IA incluent aussi les éléments suivants :

Une reconnaissance vocale améliorée ;

Une traduction en temps réel plus précise ;

Des suggestions contextuelles plus pertinentes basées sur l’utilisation de l’appareil.

Une nouvelle option de navigation gestuelle est disponible pour les utilisateurs malvoyants, facilitant l’utilisation de leurs appareils. L’accessibilité reste, en effet, un domaine clé pour Android. Avec Android 15, Google a introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités pour aider les utilisateurs ayant des besoins spéciaux. Par exemple, la fonctionnalité de « Live Caption » a été améliorée pour offrir des sous-titres en temps réel dans plus de langues et avec une plus grande précision.

De plus, Android 15 continue d’étendre la compatibilité avec divers appareils, assurant une expérience utilisateur cohérente sur smartphones, tablettes. Même les appareils pliables et les écrans plus grands ne sont pas en reste.

Un autre point fort de cette mise à jour est son intégration avancée avec l’écosystème Google. Elle améliore la synchronisation entre les différents appareils utilisant le même compte Google. Ce qui rend le transfert de contenu et la continuité des tâches plus fluides. Par exemple, les utilisateurs peuvent commencer à regarder une vidéo sur leur téléphone et continuer sur leur tablette ou leur téléviseur sans interruption. Google Assistant et Google Home bénéficient aussi de nouvelles capacités qui améliorent la gestion des appareils connectés et des automatismes domestiques.

La première version bêta d’Android 15 dévoile une fonctionnalité intéressante : la recharge sans fil via NFC. Bien que cette technologie ne soit pas nouvelle, elle offre une puissance beaucoup plus faible par rapport aux standards Qi et Qi 2 avec seulement 1 W.

Uniquement sur les Google Pixel

L’OS Android 15 attendra donc l’automne pour sortir, et bien évidemment, les Google, dont le Google Pixel 9, seraient les premiers à en bénéficier. Pour les autres marques, il faudra probablement attendre un peu. Par exemple, du côté de Samsung, le Samsung Developer Conference du 3 octobre 2024 sera l’occasion d’apprendre davantage sur son interface, le One UI 7. La liste de téléphone compatible s’allongera une fois le nouvel OS déployé.