Sécurité : comment protéger son iPhone avec le nouveau système antivol d’Apple ?

Apple a déployé il y a quelques jours la troisième mise à jour pour son système d’exploitation iOS 17. Cette mise à jour 17.3 fait sensation depuis sa sortie puisqu’elle embarque une nouvelle mesure de protection contre le vol des iPhone. Ajouté à ce qui existe déjà, il devient assurément impossible d’utiliser le smartphone après un vol. Comment cette option renforce la sécurité de votre iPhone et comment l’activer ? Découvrez !

Une mesure de sécurité complémentaire s’applique à l’iPhone

Les iPhone sont l’un des téléphones les plus sécurisés du monde, s’ils ne sont pas les plus utilisés. Avec un code de verrouillage et Face ID, compromettre la sécurité du smartphone devient un long chemin de croix pour les voleurs. Mais ça, c’est pour les voleurs amateurs. En effet, les voleurs professionnels s’assurent d’avoir déjà le mot de passe de l’iPhone avant même de le voler. C’est ce qu’a révélé un voleur professionnel repenti il y a quelques mois. Face à cette technique redoutable, Apple déploie une nouvelle mesure de sécurité appelée : Protection en cas de vol de l’appareil.

Avec cette nouvelle mesure, le mot de passe ne suffit plus pour faire certaines choses à des moments donnés. Dès que l’option est mise en place, certaines fonctionnalités refusent systématiquement le mot de passe et requièrent Face ID ou Touch ID, lorsque l’utilisateur n’est plus identifié à un endroit familier au téléphone. Ainsi, il devient par exemple impossible de faire des modifications importantes, comme réinitialiser l’appareil.

Quelles sont les actions bloquées par cette option de sécurité supplémentaire ?

En dehors des lieux familiers à l’iPhone, les actions suivantes ne peuvent pas être complétées sans une authentification biométrique.

Configurer un nouvel appareil depuis l’iPhone ;

Effacer le contenu de l’iPhone ;

Réinitialiser l’iPhone ;

Utiliser les méthodes de paiement enregistrées sur Safari ;

Demander une nouvelle carte Apple Card ;

Transférer de l’argent depuis Apple Cash, et autres fonctions ;

Consulter le numéro d’une carte Apple Card ;

Désactiver le mode perdu ;

Utiliser des clés d’authentification ;

Utiliser les mots de passe enregistrés dans le trousseau.

En plus de ces fonctions, toute autre action susceptible de porter atteinte à l’intégrité du smartphone est bloquée.

Comment activer la protection en cas de vol de l’appareil ?

La protection en cas de vol de l’appareil n’est pas activée par défaut sur les iPhone. Vous devez donc l’activer manuellement. Pour cela, suivez les étapes suivantes :

Rendez-vous dans les Réglages ;

Appuyez sur Face ID et code et renseignez votre code ;

Sélectionnez Protection en cas de vol de l’appareil.

Arrivez à cette étape, votre téléphone vous demandera une authentification biométrique. Dès confirmation, certaines actions sont autorisées. Ensuite, le tour est joué.