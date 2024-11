En octobre 2024, Apple a délaissé le format keynote pour une approche différente afin de dévoiler ses nouveaux produits. Plutôt qu’une présentation unique, la marque a opté pour une enthousiasmante semaine d’annonces, qui a débuté le 28 octobre 2024. Cette stratégie fait donc écho à l’annonce de l’iPad mini 7, dévoilé quelques semaines plus tôt. Elle met en lumière les produits Mac équipés de la puce M4 : l’iMac M4, le MacBook Pro M4 et le Mac Mini.

Un iMac de nouvelle génération équipé de la puce M4

Pour cette nouvelle génération, Apple conserve le design emblématique et coloré de l’iMac, mais avec des performances décuplées grâce à la puce M4. Ce processeur améliore la vitesse de l’appareil de façon remarquable. Il promet des gains atteignant jusqu’à 1,7 fois plus rapide pour les tâches bureautiques et 2,1 fois plus pour les activités gourmandes comme l’édition photo ou le gaming. Cette puissance est associée à un Neural Engine à 16 cœurs, conçu pour exécuter les fonctionnalités d’Apple Intelligence.

Sur l’iMac M4, l’écran Retina 4,5K de 24 pouces reste impressionnant. Il affiche une résolution de 4 480 x 2 520 pixels et une option de verre nano-texturé pour réduire l’éblouissement. L’appareil inclut aussi une caméra 12 MP Center Stage et un système audio à six haut-parleurs pour des appels et des divertissements de haute qualité.

En termes de connectivité, l’iMac 2024 est désormais équipé de deux à quatre ports Thunderbolt 4 et de la connectivité Ethernet Gigabit. Ce dernier reste optionnel sur les modèles de base. Clairement, la marque de Cupertino veut répondre aux besoins des professionnels exigeants. L’ordinateur tout-en-un d’Apple se vend à un prix de départ autour de 1 499 euros.

Dites Hello au nouvel iMac :

MacBook Pro M4 : une puissance dédiée aux professionnels

Le MacBook Pro 2024 se décline en deux tailles d’écran : 14 et 16 pouces. Il existe également en plusieurs options de puces M4, à savoir le M4 de base, le M4 Pro et le M4 Max. Chaque variante répond aux besoins des utilisateurs professionnels, avec des différences notables en matière de performance.

Les MacBook Pro M4 Pro et M4 Max intègrent la connectivité Thunderbolt 5. Ce dernier permet des transferts de données ultrarapides et la prise en charge d’écrans 6K et 8K. La puce M4 Max, dotée de 40 cœurs GPU, supporte même le Ray tracing et des configurations mémoire atteignant 128 Go. Cela en fait un véritable atout pour les professionnels du montage vidéo et de la création de contenu.

Ces nouveaux MacBook Pro M4 se démarquent également par leur autonomie de 24 heures. C’est une caractéristique précieuse pour les utilisateurs en déplacement constant. Côté design, la marque à la pomme ajoute une finition Noir sidéral pour un style sobre et élégant. Elle a conservé les fonctionnalités avancées comme le verre nano-texturé en option pour une visibilité optimale.

Voici les prix de chaque modèle pour vous donner une idée sur quel MacBook Pro se pencher selon votre budget :

MacBook Pro 14 pouces M4 : à partir de 1 899 euros.

MacBook Pro 14 pouces M4 Pro : à partir de 2 399 euros.

MacBook Pro 14 pouces M4 Max : à partir de 3 799 euros.

MacBook Pro 16 pouces M4 Pro : à partir de 2 899 euros.

MacBook Pro 16 pouces M4 Max : à partir de 4 099 euros.

En vidéo, l’annonce du MacBook Pro en entier :

Mac Mini : puissance concentrée dans un format compact

Le Mac Mini 2024 se démarque par son design ultra-compact, mesurant à peine 5 pouces de côté, et un look encore plus épuré. Toutefois, ne vous laissez pas tromper par sa petite taille. En effet, ce mini-ordinateur est équipé d’une puce M4. Il est même possible de le choisir avec une puce M4 Pro pour des performances encore plus élevées, avec jusqu’à 64 Go de mémoire unifiée et un stockage SSD impressionnant.

Avec la puce M4 Pro, l’ordinateur peut prendre en charge jusqu’à trois écrans 6K. Il a aussi la possibilité de se connecter avec un écran 8K offrant un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 240 Hz. Cela en fait une station de travail polyvalente, aussi bien pour un usage domestique que professionnel. Bien que conçu pour les tâches de bureau, le Mac Mini est également un excellent choix pour le gaming. Grâce à ses puces performantes, il gère facilement les jeux les plus exigeants et peut même être connecté à une manette PS5. C’est une première chez Apple, qui ouvre de nouvelles possibilités pour les amateurs de jeux vidéo.

La version M4 Pro supporte le Thunderbolt 5, offrant des vitesses de transfert très rapides, idéales pour manipuler des fichiers volumineux. En matière de connectivité, la firme de Tim Cook a ajouté cinq ports USB-C, un port HDMI, un port Ethernet (jusqu’à 10 Gbps). On y retrouve aussi un port casque de haute impédance pour une qualité sonore optimale. L’ordinateur est disponible au prix de 599 euros.

Toutes ces nouveautés sont d’ores et déjà disponibles en précommande depuis le 28 octobre 2024. Leur livraison est prévue à partir du 8 novembre 2024. Outre les innovations matérielles, Apple a profité de cette série d’annonces pour introduire iOS 18.1 et les nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence.

En vidéo, découvrez le Mac Mini :