L’iPad Mini 7, dévoilé le 15 octobre 2024, fait son entrée sur le marché avec des caractéristiques surprenantes. Si son design reste fidèle à la génération précédente, ses performances, elles, connaissent une nette évolution. Que cache cette petite tablette sous son capot ? Découvrez ses nouveautés et ce qu’elle a à nous offrir.

Design classique, mais des caractéristiques revues à la hausse

À première vue, l’iPad Mini 7 pourrait passer pour son prédécesseur. Son design reste inchangé, avec des dimensions compactes de 195,4 mm de longueur, 134,8 mm de largeur et seulement 6,3 mm d’épaisseur. Apple introduit, cependant, deux nouvelles teintes : le mauve et le bleu, qui apportent une touche de fraîcheur à cette série.

Côté affichage, on retrouve toujours l’écran LCD de 6,8 pouces avec une résolution de 2 266 x 1 488 pixels et une luminosité maximale de 500 nits. Ceux qui attendaient un passage à l’OLED devront patienter. Néanmoins, l’écran actuel offre une qualité d’image nette et agréable à l’usage, idéale pour le streaming et la lecture de contenus.

La vraie révolution se trouve à l’intérieur de l’appareil. La puce A17 Pro, empruntée aux iPhone 15 Pro, donne à la tablette un coup de fouet en termes de puissance. Ce processeur intègre un CPU à 6 cœurs et un GPU à 5 cœurs, offrant une performance accrue de 30 % par rapport à la génération précédente. Cela se traduit par une gestion fluide des applications lourdes et des jeux. De plus, la tablette bénéficie de 8 Go de RAM, doublant ainsi la capacité de l’iPad Mini 6.

L’autonomie se maintient à un très bon niveau. L’iPad Mini 7 promet plus de 10 heures de lecture vidéo en Wi-Fi, et environ 9 heures pour la version cellulaire. De plus, la recharge se fait par un câble USB-C, qui double sa vitesse de transfert de données à 10 Gbit/s. De quoi transférer des fichiers lourds en un temps record. C’est un atout indéniable pour les professionnels en déplacement.

Fonctionnalités innovantes, prix et date de commercialisation

Grâce à sa puce A17 Pro, la tablette mini de 7e génération supporte Apple Intelligence. Les créatifs apprécieront la compatibilité avec l’Apple Pencil Pro. Ce stylet, outre sa précision, permet désormais le survol. Cette fonctionnalité facilite les annotations et les dessins avant même de toucher l’écran. C’est un vrai plus pour ceux qui utilisent l’iPad pour prendre des notes ou pour des projets artistiques.

L’iPad Mini 7 gagne aussi en connectivité, avec le support du Wi-Fi 6E pour une connexion plus rapide et stable, ainsi que le Bluetooth 5.3. Pour les utilisateurs de la version cellulaire, l’eSIM remplace désormais le tiroir de nano-SIM, simplifiant la gestion des abonnements mobiles.

Autre innovation notable, la tablette embarque le système RecoveryOS. Celui-ci permet de restaurer l’appareil sans connexion filaire. Vous n’avez plus besoin de passer par un Mac ou un PC. En effet, une simple proximité avec un autre appareil Apple suffit pour remettre à neuf sa tablette.

Concernant la tarification, l’iPad Mini 7 démarre à 609 euros pour la version de 128 Go, jusqu’à 898 euros pour la capacité maximale de 512 Go. Les utilisateurs souhaitant une connexion cellulaire devront ajouter environ 170 euros à ces prix. La tablette est disponible en magasin et en ligne depuis le 23 octobre 2024.