Apple Intelligence : disponible dans la version bêta d’iOS 18.1

Après des mois d’anticipation et de rumeurs, la firme de Cupertino dévoile enfin les premières fonctionnalités d’Apple Intelligence. Cette sortie tant attendue n’est toutefois pas accessible à tout le monde. En effet, Apple a choisi de déployer son IA de manière progressive en limitant l’accès à certains appareils et zones géographiques. Seul un groupe restreint de développeurs aura le privilège de tester les innovations apportées par cette suite d’outil basée sur l’intelligence artificielle. Voyons dans les prochaines lignes de cet article ce que la version bêta d’iOS 18.1 nous réserve.

Quelles fonctionnalités attendre de l’iOS 18.1 ?

La première version bêta d’iOS 18.1, destinée aux développeurs, introduit Apple Intelligence avec plusieurs nouvelles fonctionnalités. On découvre un Siri optimisé qui devient plus performant et plus intuitif, arborant un nouveau design équipé des bordures lumineuses. Il comprend mieux le contexte des conversations et gère les requêtes complexes avec plus d’aisance. On peut même interagir avec l’assistant virtuel par texte.

Des outils d’écriture intelligents dans Mail, Notes et Pages offrent des fonctions de relecture, réécriture et résumé. Ils suggèrent aussi des réponses pertinentes. L’application Photos s’enrichit de capacités impressionnantes, permettant des recherches en langage naturel et la création de souvenirs personnalisés. Elle peut aussi localiser des moments précis dans les vidéos.

D’autres fonctionnalités incluent la transcription en temps réel des appels et notes vocales, les résumés automatiques d’e-mails. On note aussi les suggestions contextuelles basées sur les habitudes des utilisateurs. Notez, cependant, que certaines fonctionnalités annoncées ne sont pas encore disponibles dans cette version bêta d’iOS 18.1. On parle ici de Genmoji, d’Image Playground, de l’intégration de ChatGPT ou du tri automatique des notifications.

Quelles sont les limites de l’Apple Intelligence par rapport à ses concurrents ?

Malgré ses capacités impressionnantes, Apple Intelligence a des limites. Sa disponibilité est restreinte aux iPhone 15 Pro/Pro Max, ainsi qu’aux appareils équipés d’une puce M1 ou ultérieurs. De plus, elle se cantonne aux États-Unis, les utilisateurs de l’Europe et de la Chine devant encore attendre en raison de DMA.

Cette compatibilité limitée exclut une grande partie des utilisateurs Apple, ce qui pourrait freiner l’adoption massive de ces nouvelles fonctionnalités. Certaines ne seront même pas disponibles qu’en 2025, comme l’intégration complète de Siri.

On peut se demander si cette approche prudente ne risque pas de laisser la marque à la pomme à la traîne. En effet, Google et Samsung ont déjà intégré l’intelligence artificielle dans leurs écosystèmes, proposant des fonctionnalités comme Pixel Call Assist. Apple vise, en revanche, une intégration profonde, mais limitée à certains appareils. Elle semble privilégier la stabilité et la sécurité, quitte à ralentir le déploiement massif.

Malgré ce retard apparent, ne sous-estimons pas le potentiel d’amélioration de la marque californienne. Sa stratégie pourrait aboutir à des fonctionnalités plus raffinées sur le long terme.

Comment faire pour accéder à la version bêta d’iOS 18.1 ?

Pour accéder à la version bêta d’iOS 18.1 et tester Apple Intelligence, les développeurs doivent s’inscrire au programme Apple Developer. Cela nécessite un abonnement de 99 euros par an. Une fois membres, ils devront configurer leur appareil en anglais américain et rejoindre une liste d’attente.

Quant au grand public, il devra encore patienter jusqu’en octobre 2024 pour le déploiement complet. D’ici là, il se peut que de nombreuses mises à jour et améliorations surviennent.