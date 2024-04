Apple : mon iPhone sera-t-il mis à jour vers iOS 18 ?

Depuis qu’Apple a annoncé la Worldwide Developers Conference (WWDC) pour le 8 juin 2024, de nombreuses rumeurs ont commencé à fuser au sujet d’iOS 18. La prochaine version du système d’exploitation d’Apple devrait en effet être révolutionnaire. Ceci étant, tous les utilisateurs et passionnés de produits Apple scrutent la moindre information à ce sujet. Celle-ci concerne notamment les modèles d’iPhone qui seraient compatibles ou non avec la nouvelle version du système d’exploitation. À ce jour, voici les modèles qui pourraient logiquement être mis à jour vers iOS 18.

Quelles révolutions pour iOS 18 ?

D’après le très bien informé 9to5Mac, Apple maximise son temps pour faire de la prochaine version de son système un modèle révolutionnaire. S’il est une chose sur laquelle l’on s’accorde aujourd’hui, c’est que la société de Cupertino a accusé de retard en matière d’intelligence artificielle. Pendant ce temps, Samsung a déjà pris une avance considérable grâce à son Galaxy AI, principal argument de vente de son S24, qui lui a permis notamment de redevenir l’acteur numéro un en matière de ventes de smartphones.

Pour corriger ce retard, les rumeurs font état d’un récent accord entre Google et la marque de Cupertino pour utiliser Gemini dans ses téléphones. iOS 18 pourrait donc voir arriver de multiples fonctionnalités boostées par l’intelligence artificielle, dont :

une IA générative pour des réponses plus naturelles de la part de Siri ;

Une fonctionnalité de transcription et de traduction avancée ;

Amélioration de la reconnaissance d’image ;

Une interface plus intelligente ;

Une meilleure intégration des services Apple, etc.

Toutefois, tout cela reste rumeur, puisque rien n’a été confirmé par Apple.

Quels modèles d’iPhone pourraient être compatibles avec iOS 18 ?

Tous les modèles de la nouvelle gamme iPhone 16 seront compatibles avec iOS 18. Cette dernière devrait d’ailleurs être leur système d’exploitation de base. En plus de ceux-ci, voici les modèles compatibles :

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone XR

iPhone SE (2e génération ou ultérieure).

Par ailleurs, il est essentiel de préciser qu’un iPhone compatible avec iOS 18 n’est pas assuré d’être compatible avec toutes les fonctionnalités de la version. Certaines fonctionnalités plus avancées nécessitant plus d’énergie peuvent manquer aux iPhone plus anciens, comme c’était déjà le cas avec iOS 17.