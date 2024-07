L’intelligence artificielle est au cœur des innovations technologiques actuelles. Apple prévoit d’intégrer sa suite d’outils IA, baptisée Apple Intelligence, dans ses prochains appareils. Cependant, des rumeurs suggèrent que l’iPhone 16 pourrait être lancé sans ces fonctionnalités tant attendues. Une nouvelle qui pourrait décevoir de nombreux utilisateurs, mais aussi avoir des implications importantes pour la marque.

iPhone 16 : un lancement sans les fonctionnalités intelligentes tant attendues ?

Beaucoup de fans attendent avec impatience le lancement officiel de la série iPhone 16 en septembre 2024. Pourtant, cette prochaine gamme d’iPhone pourrait bien décevoir plus d’un à sa sortie. En effet, les fonctionnalités d’Apple Intelligence, tant espérées, ne seront probablement pas disponibles immédiatement. Pourquoi ? La firme de Cupertino souhaite d’abord peaufiner ses fonctionnalités et éviter ainsi d’éventuelles polémiques liées à sa suite d’outils IA. Elle veut surtout assurer une meilleure expérience utilisateur à long terme.

Il est probable que ce retard nuise à l’image de la marque. Les consommateurs s’attendent à des innovations dès le premier jour et pourtant, ils risquent d’être confus et déçus. Pour faire simple, ils aspirent, par exemple, à un Siri plus intelligent et d’autres outils d’IA comme Image Playground pour améliorer leur expérience. Cependant, ils devront patienter quelques semaines, voire quelques mois après l’acquisition de l’iPhone 16 pour profiter pleinement des fonctionnalités intelligentes. Apple doit donc bien communiquer sur les délais et les nouveautés à venir pour maintenir la confiance de ses utilisateurs.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que l’entreprise de Tim Cook retarde des fonctionnalités au lancement d’un iPhone. À titre d’exemple, le mode Portrait de l’iPhone 7 Plus est arrivé plus d’un mois après sa sortie. De même, l’iPhone 14 en 2022 n’a pu bénéficier de la fonction SOS par satellite que deux mois après son lancement. Cette fonctionnalité étant encore indisponible dans la plupart des pays.

Quand les nouveaux iPhones bénéficieront-ils des fonctionnalités d’IA ?

Le calendrier prévisionnel de la marque suggère un lancement de l’iPhone 16 en septembre 2024. Il sera suivi de la mise à jour iOS 18.1 en octobre. Cette dernière devrait apporter les premières fonctionnalités dopées à l’IA. Et le déploiement complet des outils Apple Intelligence s’étalerait jusqu’en 2025.

Les développeurs, notamment ceux qui sont inscrits au programme d’Apple, viennent d’avoir un accès anticipé via le programme bêta d’iOS 18.1. L’objectif de la marque étant de peaufiner les outils avant leur déploiement massif. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on note des améliorations significatives de Siri, des outils d’écriture avancés et de traitement d’image. Apple Intelligence devrait aussi intégrer ChatGPT.