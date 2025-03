Apple dévoile son Mac Studio 2025, un ordinateur compact et qui est déjà considéré comme le plus puissant des Macs avec les puces M4 Max et M3 Ultra. Conçu pour les tâches intensives comme le montage vidéo et la modélisation 3D, il intègre jusqu’à 512 Go de mémoire unifiée, un stockage SSD de 16 To et une connectique Thunderbolt 5 améliorée. Avec ces nouveautés, Apple vise à séduire les créateurs et professionnels à la recherche d’une station de travail performante.

Des performances en nette progression pour le Mac Studio (2025)

Le Mac Studio 2025 franchit un cap en termes de puissance. Comparé à ses prédécesseurs, il affiche des performances jusqu’à 3,5 fois supérieures avec la puce M4 Max et 2,6 fois supérieures avec la puce M3 Ultra. Selon les premiers benchmarks, le M3 Ultra atteint un score multicœur de 27 749 points sur Geekbench 6, tandis que le M4 Max affiche 25 650 points. En monocœur, le M4 Max prend l’avantage avec un score de 3 921 contre 3 221 pour le M3 Ultra.

Le Mac Studio est capable de gérer jusqu’à huit écrans Pro Display XDR et intègre le raytracing matériel. Une avancée significative pour les créateurs de contenu et les développeurs. En outre, son système de refroidissement optimisé garantit un fonctionnement silencieux. Et cela, même lors des tâches les plus exigeantes.

Source : Apple

Comparatif rapide avec les autres Mac

Le Mac Studio 2025 se positionne entre le Mac Mini et le Mac Pro en termes de performances et de prix. Le Mini M2 Pro reste une option abordable pour les utilisateurs ayant des besoins plus modestes. Le Mac Pro, bien que plus puissant et modulaire, s’adresse à un public très spécifique. Avec son équilibre entre puissance et compacité, le Mac Studio s’impose comme le choix idéal pour les professionnels. Ceux qui recherchent une machine performante sans investir dans un Mac Pro.

Côté connectique, il dispose de quatre ports Thunderbolt 5 à l’arrière, deux ports USB-C en façade pour la version M4 Max et deux ports Thunderbolt 5 supplémentaires pour la version M3 Ultra. On retrouve également un port HDMI prenant en charge des écrans 8K jusqu’à 240 Hz. Vous aurez également un port Ethernet 10 Gbit et un lecteur de carte SDXC. Des ports USB-A sont présents pour la compatibilité avec d’anciens périphériques.

Source : Apple

Un appareil qui n’est pas donné, comme on pouvait s’en douter

Le Mac Studio 2025 confirme la volonté d’Apple de proposer une machine à la fois compacte et surpuissante. Son prix élevé et l’absence d’une puce M4 Ultra peuvent néanmoins laisser certains utilisateurs sur leur faim. La version M4 Max est disponible à partir de 2 499 euros. Quant au modèle M3 Ultra, il démarre à 4 999 euros. Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui pour une sortie prévue le 12 mars 2025.