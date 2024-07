Apple n’a pas sorti beaucoup de nouveaux ordinateurs ces derniers temps, hormis le récent MacBook M3. Vous l’auriez certainement remarqué, surtout si vous êtes un adepte des produits à la pomme croquée. Il n’y a rien d’inquiétant, apparemment, les équipes de Tim Cook mijotent du lourd.

Au cœur de ce changement, on retrouve la puce M4. Elle promet de rendre les Mac plus rapides et d’améliorer l’autonomie sur toute la gamme. Si vous pensiez à changer votre ordinateur Mac, c’est peut-être le bon moment. On a d’ailleurs déjà fait un guide pour savoir comment choisir son MacBook. Cependant, il faudra vous armer un peu de patience, leurs dates de sortie officielles restant encore à confirmer.

Les spéculations sur les spécifications de la puce M4 ?

Avant de s’intéresser aux nouveaux produits Apple, il nous semble logique de passer en revue les performances présumées de la puce M4. Voici un aperçu de ce à quoi on pourrait s’attendre :

Une gravure en 3 nm « de deuxième génération » pour une efficacité énergétique accrue.

Des configurations CPU à 9 et 10 cœurs, dépassant les 8 cœurs de la M3.

Un GPU à 10 cœurs avec une architecture de nouvelle génération.

Le grand changement se ressent au niveau du Neural Engine ou NPU. On parle d’un doublement des opérations par seconde pour atteindre les 38 000 milliards. Cela ouvre la porte à des fonctions d’IA plus puissantes et plus rapides.

Côté graphisme, la M4 hérite des avancées de l’A17 Pro, notamment le support du ray tracing et le mesh shading accéléré par le matériel. Apple mise beaucoup sur l’intelligence artificielle avec la puce M4. On entend même parler des fonctionnalités premium qui pourraient être proposées via un abonnement avec l’Apple Intelligence+.

Les nouveaux ordinateurs MacBook M4 attendus pour 2024-2025

MacBook Pro M4

Les MacBook Pro seront les premiers de la gamme à bénéficier de la puce M4. On prévoit deux modèles à sa sortie, qui d’après les rumeurs, devrait avoir lieu soit à la fin 2024, soit au début 2025.

Le MacBook Pro 14 pouces, qui proposera un choix entre les puces M4, M4 Pro et M4 Max.

Le MacBook Pro 16 pouces, équipé des versions M4 Pro et M4 Max.

iMac et Mac Mini

L’iMac va aussi passer à la puce M4 afin d’apporter un nouveau souffle à cet ordinateur tout-en-un emblématique de la marque. Le Mac mini se déclinera, quant à lui, dans des options M4 et M4 Pro.Il sera ainsi facile pour les utilisateurs exigeants de trouver un ordinateur à la fois compact et puissant. Ces ordinateurs Mac devraient arriver dans la même période que les MacBook Pro.

MacBook Air

Au printemps 2025, ce sera au tour des MacBook Air de 13 et 15 pouces de passer à la puce M4. Cette transition rapide de la M3 à la M4 montre qu’Apple veut garder ses ordinateurs portables légers à la pointe de la technologie.

Mac Studio et Mac Pro

La seconde moitié de l’année 2025 verra l’arrivée des Mac Studio équipés des puces M4 Max et M4 Ultra. Ils seront accompagnés du Mac Pro avec la M4 Ultra. Ces ordinateurs Mac, pensées pour les professionnels exigeants, promettent des performances de haut niveau.