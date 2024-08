L’industrie technologique est en pleine ébullition avec les rumeurs insistantes selon lesquelles Apple serait en passe de se libérer de sa dépendance vis-à-vis de Qualcomm. Depuis plusieurs années, la firme de Cupertino travaille discrètement sur le développement de ses propres modems Apple. Cependant, on se demande pourquoi s’y risquer alors que Qualcomm propose déjà ce qu’il y a de mieux sur le marché. Sans nul doute que cette initiative stratégique pourrait bouleverser tout l’écosystème mobile.

Des milliers d’ingénieurs et des millions de dollars… Paieront-ils plus tard ?

Apple est bien connu pour son désir de contrôler chaque aspect de ses produits, de la conception des puces à la gestion logicielle. Avec les modems Apple en cours de développement, la marque à la pomme ambitionne d’intégrer étroitement matériel et logiciel. Et cela, pour offrir une performance optimisée à ses utilisateurs. D’après Mark Gurman de Bloomberg, Apple investit massivement : des milliards de dollars, des milliers d’ingénieurs, et énormément de temps.

Cette intégration verticale pourrait permettre à Apple de se différencier encore plus de ses concurrents. Les futurs iPhones auront des capacités réseaux spécifiquement adaptés à leur architecture interne.

L’importance des modems Apple va bien au-delà de l’indépendance vis-à-vis de Qualcomm. En internalisant la production de ces composants clés, Apple pourrait réduire ses coûts à long terme et maximiser ses marges bénéficiaires. De plus, en développant ses propres modems, Apple pourrait accélérer l’innovation. La firme pourra introduire plus rapidement sur le marché des fonctionnalités avant-gardistes, comme la 5G avancée ou même les prémices de la 6G.

Un changement qui ne sera pas pour tout de suite

Les défis ne manquent pas. Concevoir des modems Apple performants et capables de rivaliser avec ceux de Qualcomm est une tâche complexe. Cela nécessite des années de recherche et de développement, ainsi que d’énormes investissements. D’ailleurs, le contrat avec Qualcomm a été prolongé jusqu’en 2027. Plus préoccupant encore, les prototypes testés l’année dernière semblaient être en net recul. Ils accusent un retard de trois ans par rapport aux meilleures puces de Qualcomm.

La transition vers des modems internes pourrait également entraîner des risques à court terme. Nous parlons notamment de tout ce qui concerne le volet compatibilité et la fiabilité des nouveaux iPhones.

Le développement de modems Apple représente un tournant majeur pour la stratégie de l’entreprise. Si Apple réussit à se détacher de Qualcomm, elle pourrait non seulement renforcer son écosystème, mais aussi redéfinir les standards de l’industrie mobile. Toutefois, cette démarche est également un pari risqué qui pourrait déterminer la direction future de l’innovation chez Apple. Les prochaines années seront cruciales pour voir s’ils sont à la hauteur des attentes et des défis du marché.