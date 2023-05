Banques en ligne : peut-on leur faire confiance ?

Les banques en ligne sont des institutions financières relativement récentes qui font de plus en plus parler d’elles. Dans un monde où la technologie numérique est de plus en plus développée, ces institutions financières semblent être totalement normales. Elles offrent les mêmes services que les banques traditionnelles, et même plus. Cependant, une question revient régulièrement à leur sujet : peut-on leur faire confiance ? Découvrez-le dans cet article qui vous présente les banques en ligne, leurs avantages et leurs inconvénients.

Qu’est-ce qu’une banque en ligne ?

Une banque en ligne est une institution financière qui propose les mêmes services qu’une banque ordinaire, à la seule différence qu’elle fonctionne de manière virtuelle. En somme, une banque en ligne est une banque virtuelle qui fonctionne sans agence physique. Vous pouvez y accéder par un site internet ou une application mobile. Il vous suffit donc d’avoir votre support numérique et une connexion internet pour avoir accès à votre compte.

Les services proposés par la banque en ligne sont les mêmes que ceux proposés par une banque traditionnelle, à savoir :

Ouverture de compte (courant ou épargne) ;

Dépôt et retrait d’argent sur le compte ;

Mise à disposition d’une carte bancaire (ordinaire, crédit, débit, etc.) ;

Virement bancaire et paiement bancaire ;

Prêts bancaires, etc.

En somme, avec une banque en ligne, vous pouvez mener toutes les opérations possibles dans une banque classique !

Quels sont les avantages et les inconvénients d’une banque en ligne ?

Les banques en ligne comportent des avantages et des inconvénients que voici.

Avantages des banques en ligne

Si la banque en ligne connaît une si grande popularité, c’est en partie à cause des nombreux avantages qu’elle comporte. Le premier de ces avantages est évidemment la rapidité d’exécution des services demandés. En effet, avec la banque en ligne, il vous suffit de quelques clics pour gérer votre compte de n’importe quel lieu où vous vous trouvez.

Pas besoin de vous déplacer, de dépenser de l’argent, de l’énergie et du temps pour se rendre dans une banque physique avec agence pour effectuer quelque opération que ce soit. Plus besoin non plus de faire la queue à la banque pour effectuer de simples opérations. En quelques clics, vous pouvez créer votre compte et le gérer à votre guise. Les interfaces des applications mobiles et des sites internet développés à cet effet sont intuitives et faciles à utiliser.

De plus, les frais bancaires sont moins élevés dans les banques en ligne que dans les banques physiques. En effet, les frais de tenue de compte et les frais de fonctionnement sont vraiment bas dans les banques en ligne. Certaines vont jusqu’à exonérer leurs clients de ces frais, cela sous certaines conditions bien entendu. Les frais de transfert d’argent sont compétitifs, ce qui permet aux clients d’économiser de l’argent.

Pour finir, les opérations des banques en ligne sont réalisables 24h/24 et 7jrs/7. Il en est de même pour le service à la clientèle qui répond instantanément à vos préoccupations dès qu’elles sont posées. Ces avantages varient aussi en fonction d’une institution à une autre. Certaines vous seront donc plus avantageuses que d’autres.

Inconvénients des banques en ligne

Les banques en ligne ne comportent pas que des avantages. Elles comportent aussi quelques inconvénients dont vous devez tenir compte avant de les adopter. Au nombre de ces derniers se trouvent :

La dépendance à internet : la banque en ligne vit et fonctionne de manière virtuelle. Votre compte n’est donc plus accessible dès que vous n’avez plus internet. Cela peut être un problème si vous vous retrouvez sans connexion et sans aucun moyen d’accéder à votre argent ;

Les limites géographiques : certaines banques en ligne ont des limitations qui ne leur permettent pas d’être utilisées dans certains pays. Il est donc impératif de tenir compte de ce critère avant d’opter pour ce type de banque ;

Les risques de cybercriminalité : ce risque se trouve dans tous les domaines numériques. Malgré toutes les mesures de cybersécurité prises, le risque zéro n’existe pas ;

La limitation d’utilisation d’argent en espèce : pour les cas où vous ne pouvez pas payer en utilisant des moyens électroniques, cela peut être un problème ;

L’absence d’échanges humains : en particulier pour ceux de la vielle-école, ne pas pouvoir s’adresser à une personne physique qui gère votre compte peut être un véritable problème. Cet inconvénient est donc relatif.

À la question de savoir si vous pouvez ou non faire confiance à une banque en ligne, vous seul pouvez répondre en vous basant sur l’importance des inconvénients par rapport aux avantages de ces banques. Quoi qu’il en soit, pour ce qui est de la sécurité, de plus en plus de mesures sont prises pour rassurer les clients que leur argent est protégé.