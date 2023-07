Qu’est-ce que la Business Intelligence (BI) ? Définition et objectifs

La Business Intelligence (BI) est également connue sous le nom d’informatique décisionnelle. Il consiste à analyser les données afin de les transformer en informations pertinentes. Ce processus rassemble les données brutes d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises, internes ou externes, pour les convertir en rapports, graphiques ou tableaux de bord. Cela facilite la visualisation et l’analyse des informations pour prendre des décisions éclairées.

Grâce à divers outils et applications, ces données transformées peuvent être instantanément visualisées par les managers et les dirigeants. Ils sont ainsi en mesure de réaliser des analyses stratégiques approfondies. Mais également de prendre des décisions éclairées pour le développement de leur entreprise.

La Business Intelligence BI permet de transformer la data en un véritable atout pour la prise de décision.

Comprendre la Business Intelligence (BI)

La Business Intelligence (BI) regroupe les applications, les infrastructures, les outils et les pratiques qui permettent l’accès à l’information. Son objectif est d’analyser les données pour améliorer les décisions et les performances d’une entreprise. En d’autres termes, la BI consiste à utiliser la technologie pour piloter le processus d’analyse des données et découvrir des informations exploitables. Ces informations aident les dirigeants d’entreprise et les utilisateurs finaux à prendre des décisions plus éclairées.

La BI englobe un large éventail d’outils, d’applications et de méthodologies. Elle permet de collecter des données à partir de systèmes internes et externes. Et aussi de les préparer pour l’analyse, puis de les développer. Ces outils génèrent ensuite des rapports, des tableaux de bord et des visualisations de données pour mettre les résultats à la disposition des décideurs.

Le fonctionnement de la Business Intelligence (BI)

La Business Intelligence (BI) utilise diverses sources de données pour enrichir ses outils. Cela comprend les systèmes de gestion de la relation client (CRM). Les informations sur la chaîne logistique, les tableaux de bord des performances commerciales, les analyses marketing et les données d’appel des centres d’appels. Les entreprises bénéficient des applications de BI qui leur permettent d’intégrer ces différentes sources de données en une vue unifiée. Il offre ainsi des rapports, des tableaux de bord et des analyses en temps réel.

La BI ne se limite pas à la simple génération de rapports et ne donne pas de directives aux utilisateurs quant aux choix à prendre. Cependant, elle offre aux employés un moyen d’examiner les données de l’entreprise. De comprendre les tendances du marché et d’en tirer des enseignements pour toutes les verticales métiers de l’entreprise. Les outils de BI permettent de simplifier les efforts que les employés doivent fournir pour rechercher, fusionner et interroger les données afin d’obtenir les informations nécessaires à la prise de bonnes décisions business.

La Business Intelligence offre un large éventail de cas d’utilisation potentiels. Allant au-delà des indicateurs de performance traditionnels tels que l’amélioration des ventes et la réduction des coûts. Une des solutions populaires dans le domaine de la Business Intelligence est MyReport. Il offre des fonctionnalités avancées pour la création de rapports et d’analyses personnalisés.

Les objectifs clés de la Business Intelligence

La Business Intelligence (BI) est un domaine essentiel pour les entreprises, visant à exploiter les données pour des choix éclairées. Voici les objectifs clés de la BI et comment elle peut contribuer à la réussite d’une organisation.

Analyse des données

Identifier les tendances, les modèles et les relations cachées dans les données pour comprendre les performances passées, évaluer la situation actuelle et prédire les évolutions futures.

Prise de décisions éclairées

Fournir des informations précises et pertinentes en temps réel pour aider les décideurs à prendre des choix éclairées, anticiper les défis et saisir les opportunités. Réduire les incertitudes et optimiser les résultats.

Surveillance de la performance

Offrir des tableaux de bord et des rapports pour suivre les indicateurs clés de performance (KPI). Mais aussi évaluer les résultats par rapport aux objectifs fixés, identifier les domaines à améliorer et mesurer l’efficacité des actions.

Identification des opportunités

Analyser les données du marché, identifier les besoins des clients, détecter les tendances émergentes et surveiller les activités des concurrents pour repérer de nouvelles opportunités commerciales. Aider les entreprises à rester compétitives et à prendre des choix stratégiques pour développer leur activité.

Optimisation des processus

Analyser les processus opérationnels et les flux de travail internes pour identifier les goulots d’étranglement, les inefficiences et les opportunités d’optimisation. Améliorer l’efficacité, réduire les coûts et accroître la productivité globale de l’entreprise.

Les bénéfices de la Business Intelligence (BI)

La Business Intelligence (BI) offre de nombreux avantages aux entreprises, en leur permettant d’exploiter efficacement les données pour prendre des choix judicieux. Voici les principaux bénéfices que la BI peut apporter et comment elle peut améliorer les performances et la communication au sein de l’entreprise.

Large visualisation des données : La BI permet une vue globale des indicateurs clés de l’entreprise, tels que la comptabilité, les stocks et les données clients. Cette visualisation facilite l’accès et la compréhension des informations essentielles pour la réalisation de choix stratégiques. Gain de temps : Les outils de BI regroupent et organisent les différentes sources de données. Ce qui permet aux collaborateurs de consacrer plus de temps à l’analyse des données plutôt qu’à la recherche d’informations dispersées. Les tâches fastidieuses telles que la génération de documents sont automatisées, libérant ainsi du temps pour des activités plus pertinentes. Amélioration de la productivité : La BI fournit des tableaux de bord interactifs, des documents personnalisés et des analyses prédictives. Ce qui permet aux décideurs d’accéder rapidement aux informations nécessaires. Cela facilite la prise de choix rapides et éclairées, contribuant ainsi à une meilleure productivité globale de l’entreprise. Facilitation de la communication : La BI favorise une compréhension mutuelle au sein de l’entreprise en uniformisant le langage et les données utilisées. Les rapports et les visualisations claires et compréhensibles facilitent la communication entre les différents départements et niveaux hiérarchiques. Ainsi permettant une collaboration plus efficace et une meilleure coordination des efforts.

En exploitant pleinement la puissance de la BI, les entreprises peuvent améliorer leurs performances, leur compétitivité et leur agilité sur le marché.

En conclusion, la Business Intelligence (BI) permet de transformer les données en informations pertinentes pour prendre des choix judicieux. Elle offre une vue globale des données, améliore la productivité, favorise des décisions basées sur des faits et facilite la communication au sein de l’entreprise. La BI est essentielle pour améliorer la performance et la compétitivité des entreprises sur le marché actuel.

