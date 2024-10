Call of Duty Black Ops 6 : ce qu’il y a de nouveau, les configurations minimales et recommandées

Pour les amateurs de FPS, Call of Duty est un must have. Et le sixième opus nous réserve du lourd sur le papier. Avec les dernières annonces d’Activision, les modes intégrées à cette version offriront assurément plus de réalisme et d’immersion que les précédentes. Mais pour en profiter à fond, inutile de dire que les performances de votre PC doivent être au top, à commencer par les bons matériels. Si vous cherchez à construire un PC à la hauteur, voici les configurations minimales et recommandées.

Quoi de neuf avec Call of Duty Black Ops 6 ?

On repart avec le mercenaire Frank Woods dans ce nouveau thriller palpitant. Exit la guerre froide : tout se déroule aux débuts des années 90. La tension sur la scène mondiale est très élevée, exacerbée par un gouvernement américain corrompu et la guerre du Golfe. C’est dans ce contexte que le mercenaire Woods et ses gars vont se mêler à des actes que la CIA juge répréhensibles. La traque commence donc !

Dans ce nouveau Call of Duty, Activision a souhaité faire la part belle au graphisme et à l’immersion. Grâce à la technologie Omnimouvement, le jeu bénéficie d’un gameplay accéléré. Vous apprécierez assurément le dynamisme avec les déplacements à 360°.

En outre, pour ceux qui sont amateurs de coop, le mode zombie par vague est au rendez-vous. Et là, le système de classe d’armes ne devrait pas changer par rapport aux autres modes.

Les meilleures configurations pour jouer à Call of Duty : Black Ops 6 sur PC

Si vous souhaitez profiter à fond de vos séances de Call of Duty : Black Ops 6 sur PC, voici les meilleures configurations à avoir.

La configuration minimum

CPU : AMD Ryzen 5 4500 ou Intel Core i5-10400F

GPU : ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC 6 Go ou ASUS DUAL AMD Radeon RX 6400

RAM : Corsair Vengeance LPX 2×8 Go DDR4 3200 MHz haute performance

La configuration recommandée

CPU : AMD Ryzen 5 5600X ou Intel Core i5-12400F

GPU : MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black 8G OC ou Asus Dual AMD Radeon RX V2 7600 8 Go

RAM : Corsair Vengeance LPX 2×8 Go DDR4 3200 MHz haute performance

La configuration compétitive

CPU : Intel Core i7-12700KF ou AMD Ryzen 7 7700X

GPU : ASUS GeForce RTX 4070 Super 12G Dual Evo OC ou Gigabyte Radeon RX 7800 XT 16 GB

RAM : Corsair Vengeance DDR5 32 Go (2×16 Go) 5200 MHz

Pour chacun de ces composants, optez pour des modèles compatibles à votre configuration et à surtout à votre carte mère.