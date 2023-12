Le top 5 des jeux vidéo les plus vendus de tous les temps

L’industrie du jeu vidéo a connu une croissance explosive au fil des années, générant des titres emblématiques qui ont captivé des millions de joueurs à travers le monde. Des classiques intemporels aux hits modernes, ces jeux ont transcendé les frontières culturelles et linguistiques pour s’imposer comme des incontournables dans l’industrie du divertissement interactif. Que vous soyez un fanatique invétéré ou un novice curieux, ce classement vous promet une plongée captivante dans l’univers riche et diversifié des jeux vidéo.

Minecraft, 2011

Le succès phénoménal de ce jeu peut être attribué à son accessibilité sans précédent. Vous le retrouverez en effet sur toutes les grandes plateformes de jeu, de Microsoft Windows à PlayStation, Xbox, et même Nintendo. Minecraft est né en 2009 et, à ce jour, il s’est hissé au sommet des ventes de jeux vidéo avec une impressionnante barre de 300 millions d’exemplaires écoulés. Le jeu ne se contente pas de rassembler les joueurs, mais il a également réussi à maintenir son attrait au fil des années. En témoigne le nombre impressionnant de joueurs actifs par mois (126 millions d’après Microsoft en mai 2020).

GTA V, 2013

GTA V continue de faire parler de lui dix ans après sa sortie en 2013, avec des ventes qui ont grimpé en flèche pour atteindre la barre impressionnante de 190 millions d’unités vendues en 2023. Ce jeu d’action-aventure emmène les joueurs dans un monde ouvert où ils peuvent explorer librement la campagne du jeu et la métropole fictive de Los Santos qui est une réplique inspirée de Los Angeles. L’attrait de la liberté offerte aux joueurs dans ce monde virtuel a contribué au succès phénoménal de GTA V. Au-delà du génie créatif du jeu, son triomphe commercial peut également être attribué au coût colossal de sa réalisation, avec un budget marketing record de 265 millions d’euros à l’époque.

Tetris, 2006

Ah Tetris… Tetris, ce jeu de puzzle iconique qui a résisté à l’épreuve du temps depuis sa création en 1984. C’est le genre de jeu où vous pouvez vous perdre pendant des heures, à essayer d’aligner ces blocs de manière parfaite pour faire disparaître des lignes. La simplicité des règles, combinée à la nécessité d’avoir de l’adresse et de la rapidité, en a fait un classique incontournable. En 2005, Electronic Arts a lancé la version mobile, et depuis, le jeu a dépassé les 100 millions de téléchargements, s’installant confortablement dans le top 3 des jeux les plus vendus de l’histoire.

Mais les chiffres officiels ne racontent qu’une partie de l’histoire. Henk Rogers, le fondateur de The Tetris Company, prétend en 2014 que le jeu aurait dépassé les 425 millions de joueurs, avec toutes les versions sorties.

WII Sports, 2006

Wii Sports, sorti en 2006 avec la console Wii de Nintendo, a été un énorme succès. Imaginez-vous en train de jouer à cinq sports différents (tennis, baseball, bowling, golf et boxe) en agitant ta télécommande Wii comme si vous étiez vraiment sur le terrain. C’était le jeu de lancement parfait pour montrer les possibilités de la WII. Facile d’accès avec des règles simples, il a attiré aussi bien les plus jeunes que les adultes. À la fin de 2007, il était le jeu le plus vendu sur la console Wii, avec des ventes mondiales dépassant les 82,90 millions d’exemplaires.

PUBG Battlegrounds, 2017

Le jeu plonge direct dans l’univers intense de la battle royale. Lancé en 2017, ce jeu de tir, où une centaine de joueurs se retrouvent sur une carte pour s’affronter, vous permet de vivre l’adrénaline du dernier homme debout. Seul ou en groupe, vous vous retrouvez à sauter d’un avion-cargo militaire sans équipement et c’est à vous de tout faire pour survivre. PUBG demande une stratégie bien affûtée pour exceller, car ici, c’est le dernier joueur ou la dernière équipe en vie qui gagne. PUBG Battlegrounds a déjà conquis le cœur de nombreux gamers, totalisant 75 millions d’exemplaires téléchargés.