Développer et éditer un jeu vidéo : quelles différences ?

En matière de jeux vidéo, deux termes reviennent souvent : développement et édition. Il peut arriver que vous lisiez ces termes et que vous ne parveniez pas à les comprendre. Parfois, vous pourriez même les confondre. Pourtant, le développement et l’édition de jeux vidéo ne veulent pas dire la même chose. Ce sont deux étapes entièrement différentes qui meublent la création d’un jeu vidéo. Elles sont généralement prises en charge par des sociétés différentes. Comme dans le cas de Mortal Kombat 11. Le jeu a été développé par NetherRealm Studios, mais il a été édité par Warner Bros. Interactive Entertainment.

Qu’est-ce que le développement du jeu vidéo ?

Le développement en jeu vidéo prend en compte le processus qui consiste à créer le jeu depuis l’idée zéro. Il prend en compte diverses étapes. Toutes les personnes qui vont intervenir dans ces étapes seront appelées développeurs. Non pas parce qu’elles ont codé le jeu, mais puisqu’elles sont intervenues à un moment ou à un autre du développement.

Le développement prend en compte des étapes telles que :

L’idée : quelle que soit la complexité d’un jeu, l’idée part toujours de quelqu’un, seul dans son coin. Il peut imaginer le jeu du néant ou décider de s’inspirer d’un film, série TV ou livre. Il va ensuite associer un, deux ou plusieurs personnes.

Le scénario : le concepteur peut décider lui-même de rédiger le script du jeu vidéo ou carrément confier le travail à des scénaristes. C’est l’étape pour eux de concevoir les différents niveaux du jeu vidéo.

La programmation : le développement prend aussi en compte le coding des différents aspects du jeu. Les programmeurs vont utiliser les langages de programmation appropriés à la plateforme pour construire tout le jeu vidéo.

à la plateforme pour construire tout le jeu vidéo. La création d’art et d’animation : après le coding (ou simultanément), une autre équipe va travailler sur la conception et la réalisation des éléments visuels, ainsi que leur animation. Il s’agit de l’environnement du jeu, des objets qui seront manipulés, des personnages, ainsi que leur animation.

En plus de ces étapes, le développement du jeu vidéo implique la création de l’expérience de jeu, l’expérience utilisateur et tous les autres aspects. En bref, c’est le lieu même de donner vie au jeu.

Qu’est-ce que l’édition du jeu vidéo ?

L’édition d’un jeu vidéo est également un processus. C’est celui qui prend en compte la commercialisation du jeu vidéo. Cette partie est gérée par une autre équipe qui se subdivise.

Le jeu vidéo développé est récupéré par la société d’édition. Celle-ci prend en charge tout ce qui a rapport à la publication du jeu vidéo, sa promotion et sa vente sur les différentes plateformes : PC, appareils mobiles et consoles de jeux.

Généralement, la société d’édition fournit un appui financier au développement. Elle peut aussi donner des indications techniques sur la conception et l’expérience du jeu. En gros, elle est responsable de la réussite commerciale du jeu.

En résumé, retenez que le développement est l’étape qui consiste à donner vie à l’idée en tant que jeu vidéo. Par contre, l’édition est le processus lié à la publication, le marketing et la vente du jeu vidéo. Dans le cas de Call of Duty, le jeu est toujours édité par Activision, mais l’équipe de développement n’est pas fixe. Aussi, il peut arriver que la même société prenne en charge la partie développement et la partie édition.