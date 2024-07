Xiaomi vient de tenir sa grande conférence annuelle en Chine pour nous dévoiler une série de nouveautés. Smartphones pliables innovants, des gadgets connectés perfectionnés et un prototype de voiture électrique qui en jette… Le géant chinois a mis le paquet pour nous en mettre plein la vue. Voici les grandes annonces qui ont marqué cet événement du 19 juillet 2024.

Les nouveaux smartphones

Xiaomi a présenté trois nouveaux smartphones lors de sa conférence annuelle : le Mix Fold 4, le Mix Flip et le Redmi K70.

Le Xiaomi Mix Fold 4 représente le dernier-né des smartphones pliables de la marque. Il se caractérise par son design ultra-fin (9,47 mm plié ; 4,59 mm déplié) et sa légèreté, ne pesant que 226 g. Sa charnière résiste à 500 000 pliages. Cet appareil pliable possède deux écrans AMOLED LTPO : 6, 56 pouces à l’extérieur et 7,98 pouces à l’intérieur.

Son appareil photocomprend un capteur principal de 50 MP, un téléobjectif de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP. Il propose aussi un zoom périscopique x5. Ce smartphone pliable est propulsé par un Snapdragon 8 Gen 3, ainsi qu’une batterie de 5100 mAh. Cette dernière est compatible avec une charge rapide de 67 W. Le Mix Fold 4 s’affiche à partir de 8 999 yuans (environ 1 139 euros HT).

Xiaomi a également dévoilé son tout premier smartphone à clapet, le Mix Flip. Compact et élégant, ce téléphone arbore un grand écran externe de 4,01 pouces qui s’étend sur toute la moitié du smartphone. Et une fois ouvert, vous profitez d’un écran interne de 6,86 pouces. Il embarque un Snapdragon 8 Gen 3, une batterie de 4780 mAh. Son module photo regroupe un capteur de 50 MP, ainsi qu’un téléobjectif x2. Le Xiaomi Mix Flip débute à 5 999 yuans (environ 759 euros HT).

Et pour ceux qui cherchent un modèle haut de gamme, mais à un prix plus doux, le Redmi K70 est une excellente option. Xiaomi reste toutefois discret sur ce modèle, mais on sait qu’il vise le segment milieu de gamme premium. Reste à découvrir ses détails techniques et son prix.

Les gadgets connectés

Xiaomi élargit sa gamme d’accessoires connectés avec trois nouveaux produits, présentés lors de sa conférence annuelle.

La Watch S4 Sport, conçue en partenariat avec Suunto, pointe dans son viseur les sportifs exigeants. Son boîtier en titane et son verre en saphir assurent sa robustesse à toute épreuve. Son écran OLED de 1,43 pouce affiche une luminosité maximale de 2200 nits. Cette montre connectée intègre des algorithmes de suivi avancés, une cartographie précise et supporte la plongée jusqu’à 40 mètres. Elle prend également en charge la fonction GNSS double fréquence. Avec une autonomie de 15 jours, elle est proposée à partir de 1999 yuans (253 euros).

Le Smart Band 9 se démarque par son écran Amoled de 1,62 pouce et ses nouvelles fonctions NFC. Ce bracelet intelligent offre jusqu’à 150 modes sport, un suivi de santé amélioré et une autonomie de 21 jours. Il se décline en plusieurs versions, dont une en céramique. Le Smart Band 9 est commercialisé sur le marché au prix de 249 yuans (32 euros).

Les Buds 5 sont des écouteurs sans fil ultraléger, pesant 4,2 g chacun. Ils sont certifiés Audio Hi-Res, promettant un son de haute qualité. Ils proposent une réduction active du bruit et une autonomie de 6,5 heures qui peut être extensible à 39 heures avec le boîtier. Certifiés IP54, les Xiaomi Buds 5 sont vendus à 699 yuans (88 euros).

Un prototype de Su7 Ultra avec 1548 ch

Lors de sa conférence annuelle, Xiaomi a créé la surprise en dévoilant un prototype de voiture électrique surpuissant : la SU7 Ultra. Son design, inspiré des supercar de McLaren et Porsche, lui confère une allure unique et futuriste. Sa carrosserie en fibre de carbone réduit son poids contenu à 1 900 kg.

Cette voiture électrique, équipée des moteurs Xiaomi V8s et V6s, développe une puissance impressionnante de 1548 ch. Les performances de la Xiaomi SU7 Ultra sont extraordinaires. Elle passe de 0 à 100 km/h en 1,97 seconde et atteint une vitesse maximale de plus de 350 km/h. Bien que l’on ne connaisse pas encore sa capacité exacte, la batterie impressionne avec une décharge max de 1330 kW. Elle accepte une recharge pouvant atteindre jusqu’à 520 kW. Le freinage régénératif atteint, quant à lui, une puissance de 400 kW.

Ces chiffres nous révèlent à quel point Xiaomi vise le record de performance pour une voiture de série électrique. Il envisage de faire tester sa voiture au circuit de Nordschleife pour battre le record détenu par la Porsche Taycan Turbo GT. On a hâte de voir si la Xiaomi Su7 Ultra parviendra à atteindre ses fins en octobre 2024.

Xiaomi prévoit de commercialiser une version de série de cette voiture électrique en 2025. Bien que le prototype soit coûteux en raison de l’utilisation intensive de carbone, la version de production sera plus abordable. On a hâte d’en savoir plus.