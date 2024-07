Il y a seulement une semaine, Samsung nous présentait ses nouveaux produits pliables lors du Galaxy Unpacked 2024. Ce 19 juillet 2024, ce sera au tour de Xiaomi de nous dévoiler son tout premier smartphone à clapet. Sur le papier, le Xiaomi Mix Flip promet de rivaliser avec les téléphones à clapet du marché. Pour vous donner une idée, voici tout ce que l’on sait déjà à son sujet.

Un concurrent sérieux de la Galaxy Flip 6 ?

Ce smartphone à clapet de la marque chinoise adopte se démarque par son écran externe de 4,01 pouces. Cette taillesurpasse celles de Galaxy Z Flip 6 (3,4 pouces) et du Motorola Razr+ (3,6 pouces).

Sa haute résolution et sa luminosité de 1600 nits assurent une bonne lisibilité. Avec cet écran polyvalent, vous pouvez utiliser diverses applications, des widgets et même un clavier standard lorsque l’appareil est fermé. Un haut-parleur d’écouteur y est intégré pour que vous puissiez prendre discrètement des appels, sans devoir ouvrir le téléphone. Une fois déplié, le Mix Flip révèle un écran interne AMOLED de 6,9 pouces rafraîchis à 120 Hz pour une expérience visuelle immersive.

Côté performances, Xiaomi n’a pas lésiné sur les moyens. Son nouveau smartphone utilise le processeur Snapdragon 8 Gen 3, couplé à une mémoire vive LPDDR5X et à un stockage UFS 4.0. Pour gérer toute cette puissance, Xiaomi a intégré un système de refroidissement avec une chambre à vapeur 3D.

Son plus grand atout reste toutefois sa batterie de 4 780 mAh qui devrait offrir une bonne autonomie. De plus, cette capacité est largement supérieure à celle du Z Flip 6 qui n’a que 4 000 mAh. Le Mix Flip est compatible avec une charge rapide de 67W, parfaite pour retrouver rapidement un niveau d’énergie confortable.

Rendez-vous le 19 juillet 2024

Pour la photo, le géant chinois opte pour un double module photo. On y retrouve un capteur principal de OV50E de 50 MP et un téléobjectif de 60 MP. Cette configuration laisse présager des clichés de qualité, même si la taille des capteurs reste à confirmer.

Le Xiaomi Mix Flip exploitera HyperOS, un système basé sur Android 14. La marque chinoise promet des fonctionnalités spécifiques pour tirer le meilleur parti de l’écran externe et du format pliable. Et pour satisfaire tous les besoins, elle propose plusieurs configurations pour son smartphone à clapet. Il devrait y avoir des versions allant de 12 Go à 16 Go de RAM, avec un stockage pouvant atteindre les 1 To.

Cet appareil sera lancé le 19 juillet 2024, d’abord en Chine. Reste à savoir s’il sera disponible à l’échelle internationale. Lors de cet évènement, Xiaomi présentera aussi d’autres produits :

Le Mix Fold 4 : un smartphone pliable au format livre pour concurrencer la Galaxy Fold 6.

Le Redmi K70 Ultra, la Watch S4 Sport, ainsi que les écouteurs Buds 5.