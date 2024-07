Comme on le sait tous, Samsung a tenu son keynote Galaxy Unpacked 2024 à Paris le 10 juillet 2024. Cet événement a rassemblé des centaines de médias internationaux pour découvrir les dernières innovations de la marque. Voici le récapitulatif des grandes annonces qui ont marqué cette conférence.

Une série de nouveaux produits Samsung

Au Carrousel du Louvre à Paris, Samsung a dévoilé sa toute première bague intelligente, la Galaxy Ring. Ce petit bijou en titane utilise plusieurs capteurs pour mesurer le flux sanguin, la température de la peau. Il permet même de suivre la qualité du sommeil, le rythme cardiaque et même les cycles menstruels d’une femme.

Tant attendus, les nouveaux smartphones pliables de la marque sud-coréenne débarquent officiellement lors du Galaxy Unpacked 2024. Les Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6 deviennent plus légers et plus fins que leurs prédécesseurs. Ils embarquent la puce Snapdragon 8 Gen 3, qui leur confèrent des performances de haut vol. Par ailleurs, ces modèles pliants intègrent de nombreuses fonctionnalités basées sur l’IA.

Samsung lance aussi deux nouvelles montres connectées. Conçue pour les sportifs extrêmes, la Galaxy Watch Ultra est résistante à 10 ATM. Toutefois, le constructeur ne parle pas encore de plongée. Vous pouvez utiliser cette smartwatch sous terre (-500 mètres) ou en haute montagne (+9000 mètres). Sa batterie peut durer jusqu’à 100 heures en mode économie d’énergie. Pour ceux qui recherchent une montre intelligente plus classique, la Galaxy Watch 7 existe en 40 mm et 44 mm.

Les Buds3 Pro et les Buds3 utilisent l’intelligence artificielle pour mieux vous servir. Ces écouteurs sans fil s’adaptent à ce qui se passe autour de vous. Ils règlent la qualité du son pour que vous entendiez bien, même dans un endroit bruyant. Ils font aussi en sorte que votre voix soit claire quand vous parlez. Pour votre sécurité, ils peuvent aussi détecter et vous signaler des sons importants comme les sirènes d’urgence. Si vous avez un téléphone Samsung récent, ces écouteurs peuvent même traduire ce que les gens vous disent.

Quelques fonctionnalités bienvenues pour la Galaxy AI

Samsung profite du Galaxy Unpacked 2024 pour annoncer sa vocation de déployer Galaxy AI sur 200 millions d’appareils d’ici la fin de l’année. Et il n’y a pas que les nouveaux produits qui peuvent en bénéficier. Les appareils plus anciens en profiteront également, grâce à ses mises à jour logiciels. Voici ce que cela change pour les utilisateurs :

Traduction : on peut discuter avec des gens qui parlent dans d’autres langues, par écrit ou au téléphone. En effet, l’appareil traduit tout en direct et l’on a même la possibilité de traduire des cours ou des conférences que l’on écoute.

Notes : le téléphone peut désormais enregistrer des idées, les écrire et même les traduire.

Photos : il devient plus facile d’améliorer les photos via Galaxy AI. On peut ajouter des effets animés, effacer ce qui nous gêne, ou transformer nos dessins en images nettes.

Samsung travaille aussi avec Google pour rendre ses appareils encore plus intelligents avec Gemini. Cela rendra ses smartphones plus performants et plus réactifs.

Sleep Apnea, une fonctionnalité inédite pour les smartwatches Samsung

L’apnée du sommeil est un trouble respiratoire sérieux. Elle cause des pauses respiratoires répétées durant le sommeil, pouvant survenir jusqu’à 100 fois par heure. Sans surprise, cela entraîne de la fatigue chronique et augmente les risques pour le cœur.

Conscient de cet enjeu, Samsung nous propose Sleep Apnea, une fonctionnalité innovante intégrée dans ses montres connectées. Elle surveille votre sommeil pendant 10 nuits d’affilée. Durant cette période, elle analyse votre respiration et le taux d’oxygène dans votre sang pendant au moins 4 heures chaque nuit. À l’issue de l’observation, vous recevez un rapport indiquant si vous souffrez d’apnée du sommeil ou non.

À noter que cette fonctionnalité a reçu l’approbation de la FDA américaine, ce qui garantit sa fiabilité. Cependant, Samsung rappelle qu’il ne s’agit pas d’un diagnostic médical. C’est plus un indicateur pour vous inciter à consulter un médecin, en cas de besoin.

Les nouvelles Galaxy Watch 7 et Watch Ultra l’auront dès leur sortie d’usine. Le géant sud-coréen prévoit aussi d’ajouter Sleep Apnea à d’autres modèles plus anciens via une mise à jour. On ne sait pas encore exactement quels modèles seront concernés. Juste avant la présentation Galaxy Unpacked 2024, des rumeurs évoquaient une compatibilité sur les montres Galaxy Watch 4, 5 et 6.

Question tarification

Avec ces annonces, le géant coréen démontre sa volonté de rester à la pointe de l’innovation. Il ne cesse de créer des produits qui améliorent concrètement le quotidien des utilisateurs. Ils sont d’ores et déjà disponibles à la commande sur le site de Samsung et chez certains revendeurs. La livraison est prévue pour 24 juillet 2024.

La Galaxy Ring est disponible à l’achat au prix de 449 euros .

. Le Z Flip 6 démarre à partir de 1 199 euros, tandis que le Z Fold 6 s’affiche à 1 999 euros.

Les prix débutent à 319 euros pour la Watch 7 et 699 euros pour la Watch Ultra.

Les Buds3 Pro au prix de 249 euros, contre 179 euros pour les Buds 3.