Le lundi 3 février 2025, OpenAI dévoile son nouvel agent IA : Deep Research. Il s’agit d’une fonctionnalité intégrée à ChatGPT qui permet de répondre aux besoins des chercheurs, analystes et professionnels. Concrètement, cet agent IA effectue des « recherches avancées » et synthétise des millions d’informations en quelques minutes. Son objectif ? Offrir une alternative rapide et efficace aux méthodes de recherche traditionnelle, en automatisant le processus à grande échelle.

Deep Research: un assistant intelligent et quasi autonome

Deep Research ne se contente pas de faire les recherches à votre place. Fonctionnant grâce à une version optimisée du modèle o3, il est spécialement conçu pour la navigation web et l’exploration de centaines de sources. Cet agent IA se distingue par sa capacité à réaliser des recherches « multi-étapes », croiser des données complexes et générer des rapports détaillés. Avec lui, OpenAI cherche surtout à séduire les professionnels des secteurs exigeants comme la finance, la science ou l’ingénierie, où la rapidité est un facteur crucial.

Deep Research fonctionne comme un véritable assistant virtuel. Il peut explorer des centaines de pages web, extraire les informations les plus pertinentes et structurer ses réponses sous forme de « synthèses argumentées ». « Deep Research peut préparer une étude de marché, rédiger une analyse approfondie sur un sujet scientifique ou encore assister des entreprises dans leur veille stratégique », explique Josh Tobin, cadre chez OpenAI.

Actuellement, cette fonctionnalité reste réservée aux abonnés Pro avec une limite de 100 requêtes par mois. Bientôt, il sera accessible aux utilisateurs Plus et Team, avant une intégration plus large aux offres Enterprise.

Des limites à prendre en compte

Malgré son incroyable potentiel, Deep Research n’est pas sans failles. Il peut encore générer quelques erreurs d’analyse, et a parfois du mal à distinguer les sources fiables des rumeurs. En plus, l’exécution des recherches peut être variable en fonction de la complexité des requêtes.

OpenAI rassure néanmoins ses utilisateurs avec des améliorations rapides. Une version plus rapide et optimisée est en cours de développement. L’intégration à des bases de données spécialisées est prévue prochainement. Avec tout cela, Deep Research est bien parti pour devenir la nouvelle référence de la recherche en ligne.