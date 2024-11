Tout au long de cette année, OpenAI a dévoilé plusieurs nouveaux modèles de ChatGPT, notamment GPT-4o with Canvas et GPT-o1. Cependant, GPT-4o reste son modèle phare grâce à ses capacités avancées en raisonnement, multimodalité et conversation. Et avec cette dernière mise à jour, les nouveautés de ChatGPT atteignent un niveau de performance encore supérieur. En effet, le chatbot introduit des fonctionnalités innovantes tels que la recherche en temps réelle et un mode vocal avancé.

GPT-4o : une nouvelle version au service de la créativité

Les nouveautés ChatGPT 2024 mettent particulièrement en avant les avancées de GPT-4o, qui révolutionnent la manière de créer et d’analyser du contenu. Désormais, ce modèle est capable de produire des textes plus naturels et plus engageants, s’adaptant aux besoins variés des utilisateurs.

Outre ses performances rédactionnelles, cette nouvelle version de GPT-4o améliore également l’analyse de documents. Elle est capable de traiter des fichiers complexes, de les synthétiser ou d’en extraire des informations clés. Cela rend le chatbot d’OpenAI particulièrement utile pour les professionnels qui travaillent sur des rapports ou des présentations. De même pour les étudiants qui ont besoin de décryptage rapide de contenus denses.

Parmi les autres fonctionnalités phares, le mode vocal avancé permet une interaction fluide avec l’assistant conversationnel ChatGPT. Que ce soit sur mobile ou sur bureau, cette option offre une communication proche d’un échange humain. De plus, les cinq nouvelles voix personnalisées ajoutent une dimension unique, rendant l’expérience plus immersive et adaptée aux préférences de chaque utilisateur.

L’application ChatGPT Windows devient désormais gratuite, ce qui facilite donc l’accès à ces avancées directement depuis votre bureau. Associées à un support multilingue renforcé, ces innovations rendent ChatGPT encore plus accessible et polyvalent pour une utilisation quotidienne.

ChatGPT Search : l’accès à l’information en temps réel

Parmi les nouveautés ChatGPT 2024, la recherche en temps réel transforme la manière dont l’IA accède à l’information. Contrairement aux anciennes versions, limitées à des données antérieures à octobre 2023, ChatGPT peut désormais scanner le web pour répondre avec précision à des requêtes récentes. Cette avancée couvre une large gamme de besoins, qu’il s’agisse de suivre l’actualité, de consulter des résultats sportifs ou de vérifier des données financières.

Cette fonctionnalité s’intègre parfaitement à l’interface. En posant vos questions, ChatGPT Search détecte automatiquement les informations nécessitant une mise à jour et accède aux sources en temps réel. Les réponses fournies incluent des liens directs pour approfondir vos recherches, garantissant ainsi une pertinence maximale. Sinon, vous pourrez l’activer manuellement ou via l’icône de recherche sur la barre de conversation.

Actuellement réservée aux abonnés Pro et Team, cette option sera déployée progressivement pour tous les utilisateurs. Elle représente une alternative puissante aux moteurs de recherche traditionnels, notamment grâce à des partenariats avec des fournisseurs de données fiables.