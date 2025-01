Le président américain Donald Trump lui-même l’a admis : il s’agit d’un véritable « signal d’alarme » pour la Silicon Valley. DeepSeek est une entreprise chinoise d’intelligence artificielle qui défie les géants américains du secteur comme ChatGpt ou encore Gemini. Son lancement le 27 janvier a provoqué un séisme à Wall Street, entraînant une chute des actions de Nvidia et d’autres entreprises technologiques. Pourquoi DeepSeek inquiète-t-il la Silicon Valley ? Décryptage des enjeux technologiques, économiques et géopolitiques.

DeepSeek : un modèle d’IA performant à moindre coût

DeepSeek a été fondé en juillet 2023 par Liang Wenfeng, un entrepreneur chinois ayant investi dans l’IA après avoir accumulé 8 milliards de dollars dans la finance. Contrairement aux géants américains comme OpenAI et Google, qui dépensent des milliards en recherche et développement… DeepSeek a conçu son IA avec seulement 5,6 millions de dollars. En prime, il est totalement gratuit. Pas d’offres premium ni d’accès payant.

L’une des clés de son succès réside aussi dans son approche innovante. Son modèle utilise une technique appelée « inference-time computing », qui active uniquement les portions nécessaires de son réseau neuronal pour chaque requête. Résultat : une IA plus efficace, moins gourmande en ressources et plus économique.

DeepSeek a également exploité des puces Nvidia A100, pourtant interdites à l’exportation vers la Chine. Grâce à cette stratégie d’optimisation, l’entreprise est parvenue à concurrencer les meilleurs modèles américains, y compris ChatGPT et Llama 3.1.

Un impact immédiat sur la bourse et l’industrie technologique

Le lancement du modèle de DeepSeek a eu des répercussions majeures sur les marchés financiers. Lundi, l’annonce a fait chuter les actions de plusieurs poids lourds de la Tech :

Nvidia : -17 %, soit une perte de 600 milliards de dollars en une seule journée ;

: -17 %, soit une perte de 600 milliards de dollars en une seule journée ; ASML : -6 %, impacté par la crainte d’une baisse de la demande en semi-conducteurs ;

: -6 %, impacté par la crainte d’une baisse de la demande en semi-conducteurs ; Broadcom : -17 %, en raison des doutes sur la rentabilité future du secteur IA.

Néanmoins, ces turbulences reflètent une inquiétude plus large. Les investisseurs se demandent si la Silicon Valley ne surévalue pas ses investissements dans l’IA face à des alternatives plus économiques comme DeepSeek.

Malgré son succès rapide, DeepSeek soulève aussi des préoccupations, notamment en matière de cybersécurité et de protection des données. Son application, disponible sur l’App Store et sur le web a connu un engouement massif, notamment par sa gratuité. Toutefois, sa politique de confidentialité indique que les données des utilisateurs sont stockées sur des serveurs en Chine. Ce qui rappelle les controverses autour de TikTok. Les États-Unis pourraient-ils réagir ? Certains experts estiment que la montée en puissance de DeepSeek pourrait relancer le débat sur les restrictions à l’égard des technologies chinoises. Cependant, son adoption par les grandes entreprises américaines reste incertaine.

D’après certains médias, DeepSeek serait désormais l’application gratuite la plus téléchargée sur l’App Store d’Apple aux États-Unis, en Australie, en Chine et au Royaume-Uni.

Fait intéressant : l’« IA Chinoise lowcost » a déjà subi sa première panne moins de 24 heures après son lancement. Sur son site et son application, il a été annoncé qu’il est temporairement impossible de créer un compte ce 27 janvier, en raison d’une cyberattaque.