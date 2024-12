Le duel entre Galaxy S25 Ultra vs Pixel 9 Pro s’annonce captivant. Samsung et Google se disputent la couronne des smartphones premium. Les deux marques promettent un début d’année 2025 palpitant en mettant en avant des avancées techniques et des innovations marquantes. Explorez les performances et les choix stratégiques de ces deux géants, notamment en matière de RAM, de stockage et d’optimisation.

Zoom sur les performances : RAM, stockage et puissance

Le Galaxy S25 Ultra et le Pixel 9 Pro redéfinissent les standards des smartphones haut de gamme, mais avec des approches différentes.

Samsung fait un retour attendu avec des variantes dotées de 16 Go de RAM, disponibles uniquement pour ses modèles de 512 Go et 1 To. Les modèles de base, eux, restent limités à 12 Go. À l’inverse, le Pixel 9 Pro, positionné comme une alternative plus homogène, propose 16 Go de RAM en standard. Et cela, même sur ses versions d’entrée de gamme.

L’avantage des 16 Go de RAM est évident : une meilleure gestion des applications lourdes, notamment celles basées sur l’IA. Le multitâche sera également optimisé. Samsung avait déjà offert 16 Go de RAM sur ses Galaxy S20 Ultra et S21 Ultra, mais les avait retirés pour les S22 et S24. Ce choix avait suscité des critiques, notamment face à la concurrence chinoise (Oppo, Xiaomi, Vivo). Ces derniers proposent, en effet, cette capacité à des prix compétitifs. Avec le S25 Ultra, Samsung rectifie partiellement le tir, mais au prix d’une segmentation qui pourrait en frustrer certains.

L’innovation au cœur de la stratégie

Outre la RAM, les deux modèles s’illustrent par des innovations technologiques marquantes. Samsung devrait introduire une nouvelle fonctionnalité de double stockage lors de la précommande du Galaxy S25 Ultra. Cela permettrait une mise à niveau gratuite vers 512 Go et 16 Go de RAM pour les premiers acheteurs. Cette initiative séduira les consommateurs avides de puissance sans compromis.

De son côté, Google mise sur une optimisation poussée grâce à l’intégration de son processeur Tensor G3. Celui-ci serait conçu pour maximiser les performances IA et machine learning. Associé à 16 Go de RAM, le Pixel 9 Pro promet une fluidité remarquable. La gestion des tâches quotidiennes et professionnelles seront un jeu d’enfant. Son système de mise à jour prolongée, garantissant jusqu’à 7 ans de support logiciel, offre également un avantage concurrentiel notable.

Enfin, les deux modèles rivalisent sur la durabilité et l’écosystème logiciel. Alors que Samsung bénéficie d’une compatibilité accrue avec ses autres produits Galaxy… Google met en avant l’intégration transparente avec ses services cloud et sa gamme Nest.

Choisir entre ces deux titans dépendra des priorités de chacun : puissance brute et flexibilité, ou intégration et longévité. Galaxy S25 Ultra vs Pixel 9 Pro, deux stars attendues de 2025. Le Galaxy S25 Ultra devrait être dévoilé lors d’un événement Unpacked le 23 janvier 2025. Son prix de départ est estimé à environ 1 199 euros pour le modèle de base (12 Go de RAM, 256 Go). Le Pixel 9 Pro, disponible depuis octobre 2024, démarre à environ 999 € avec 16 Go de RAM en standard. Ce match décisif laisse aux consommateurs le choix entre une puissance segmentée et un rapport qualité-prix optimisé.