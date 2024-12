Le RedMagic 10 Pro, le dernier-né des smartphones gaming de ZTE, est désormais disponible à l’échelle mondiale. Pour rappel, le téléphone a été initialement lancé en Chine le 13 novembre 2024. Il arrive avec le processeur Snapdragon 8 Elite pour combiner puissance, innovations technologiques et tarif compétitif. Bien que la version internationale ait subi quelques ajustements, elle conserve l’essentiel de ses spécifications impressionnantes. Voici tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

Des performances taillées pour les gamers

Le RedMagic 10 Pro s’impose comme une référence parmi les smartphones gaming. Équipé du processeur Snapdragon 8 Elite, il améliore les performances de 45 %. Son efficacité énergétique progresse également de 44 % par rapport aux modèles précédents. Sa RAM LPDDR5X, pouvant atteindre 24 Go, et son stockage UFS 4.1 Pro, extensible jusqu’à 1 To, garantissent une fluidité exemplaire. Même pour les jeux et applications les plus gourmands en ressources. Avec un score impressionnant de 3,29 millions de points sur AnTuTu, il surclasse bon nombre de concurrents.

Pour gérer les sessions de jeu prolongées, l’appareil intègre le système de refroidissement ICE-X Magic. Cette technologie combine une chambre à vapeur double pompe, du graphène et du métal liquide pour dissiper efficacement la chaleur. Les pales de ventilateur à ailerons de requin, tournant à 23 000 tr/min, assurent un refroidissement silencieux et efficace.

En plus de ses performances, le design du RedMagic 10 Pro combine esthétique et fonctionnalité. Son dos plat élimine les bosses des caméras pour un design épuré. La transparence accrue de 30 % met en valeur ses composants internes, créant un effet visuel futuriste. Les coloris Shadow, Moonlight et Dusk ajoutent une touche d’élégance.

Son écran AMOLED de 6,85 pouces offre une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Compatible HDR10+, cette dalle offre des visuels éclatants et une fluidité optimale pour le gaming ou la lecture de contenus multimédias. Une puce dédiée, le Red Core R3, améliore encore l’expérience visuelle. Elle propose des fonctionnalités comme l’insertion de trames doublées et l’upscaling 2K alimenté par l’intelligence artificielle.

Un prix compétitif et une disponibilité mondiale

Conçu principalement pour le gaming, le RedMagic 10 Pro propose un triple module photo à l’arrière. Celui-ci comprend :

Un capteur principal de 50 Mp avec stabilisation optique (OIS)

Un ultra grand-angle de 50 Mp avec un champ de vision de 120°,

Et un objectif macro de 2 Mp, suffisant pour un usage occasionnel.

À l’avant, une caméra de 16 Mp intégrée sous l’écran assure un design immersif. Elle permet de réaliser des selfies et des appels vidéo, bien que la qualité reste secondaire.

En ce qui concerne l’autonomie, ce smartphone embarque une batterie double cellule en silicium-carbon de 7 050 mAh. Sa densité énergétique est augmentée de 25 % par rapport à la génération précédente. Question recharge, la version internationale offre une charge rapide de 100 W. Même si cette capacité est légèrement inférieure aux 120 W de la version chinoise, elle s’avère efficace pour recharger rapidement l’appareil. La gestion énergétique intelligente et la séparation de charge prolongent la durée de vie de la batterie. Elles garantissent également une alimentation sûre et sécurisée.

Lancé mondialement le 3 décembre 2024, le RedMagic 10 Pro se distingue par son excellent rapport qualité-prix. En France, la version 12 Go/256 Go est proposée à 649 euros. Les autres déclinaisons, à savoir le 16 Go/512 Go et le 24 Go/1 To, sont respectivement disponibles à 799 et 999 euros.

Les précommandes commenceront le 12 décembre, avec une disponibilité générale à partir du 18 décembre 2024. Le téléphone sera proposé en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. Cette expansion affirme l’ambition de ZTE à conquérir le marché international.

Des fonctionnalités supplémentaires pour une expérience enrichie

La 10e génération de RedMagic ne se limite pas aux performances brutes. Elle offre des fonctionnalités avancées qui enrichissent l’expérience utilisateur. Les gâchettes d’épaule à 520 Hz garantissent une réactivité de 7,4 ms, idéale pour les jeux compétitifs. Avec Z-Smart Cast, il est possible de projeter son gameplay sans fil jusqu’à 120 FPS. Ce qui est totalement parfait pour le streaming ou les parties multijoueurs.

L’écran AMOLED propose une personnalisation complète. Les utilisateurs ont la possibilité d’ajuster les couleurs, la luminosité et la température pour une expérience adaptée. Sous l’écran, le scanner d’empreintes digitales intègre une surveillance du rythme cardiaque, alliant sécurité et innovation.

Les vibrations 4D immersives, générées par la puce Red Core 3, offrent un retour haptique réaliste pour une immersion totale. En outre, les fonctions AI, comme la traduction en temps réel et la conversion photo-texte, renforcent son utilité. Elles transforment ce smartphone pensé pour les gamers en un assistant intelligent et polyvalent.

Découvrez la vidéo promotionnelle du smartphone :