À mesure que la date de lancement de la série Galaxy S25 de Samsung, prévue pour janvier 2025, approche, les rumeurs et spéculations s’intensifient. Certains leaks envisagent un modèle plus fin que l’iPhone 17 ou un recours possible aux puces Dimensity. Voilà qu’une nouvelle information vient de tomber. Samsung s’apprêterait à équiper l’ensemble de sa gamme phare avec des processeurs Snapdragon.

Un changement stratégique motivé par des difficultés de production

Traditionnellement, le géant sud-coréen propose deux versions de ses Galaxy S. Certains marchés ont droit au processeur Snapdragon, tandis que d’autres, principalement en Europe, se contentent des puces Exynos. Cependant, des problèmes de production chez Samsung Foundry viennent troubler cette stratégie.

Il paraît qu’actuellement, le taux de rendement des puces Exynos serait en dessous de 20 %. C’est un chiffre inquiétant pour une production de masse. Il faut dire que cette situation met en péril la capacité de Samsung à fournir les volumes nécessaires. De plus, les coûts liés à la production augmentent proportionnellement aux pertes générées par un rendement aussi faible.

Par ailleurs, les puces Exynos ont souvent été critiquées pour leurs performances et leur gestion thermique inférieures par rapport aux Snapdragon. Les benchmarks AnTuTu et Geekbench confirment même cette différence de performance entre l’Exynos 2400 et le Snapdragon 8 Gen 3 du Samsung Galaxy S24. Le plus surprenant, c’est que la marque appliquait les mêmes tarifs, peu importe le processeur intégré.

Face à ces enjeux, elle n’a plus d’autre choix que de revoir sa stratégie. Des sources réputées comme le leaker Ice Universe affirment que Samsung pourrait finalement équiper sa série Galaxy S25 de processeurs Snapdragon. Et ce, y compris dans les régions traditionnellement dotées d’Exynos, comme la France.

Quant à Samsung Foundry, qui est en proie à des difficultés financières, explore de nouvelles solutions. Certaines rumeurs évoquent même une possible collaboration avec le fabricant TSMC, leader mondial des fonderies de semi-conducteurs. Si cette alliance venait à se concrétiser, elle permettrait d’améliorer la qualité des Exynos.

VOIR AUSSI : Samsung : quels sont les Galaxy éligibles à Android 15 et One UI 7 ?

Les implications techniques et commerciales pour la série Galaxy S25

D’après les rumeurs, la puce choisie serait le Snapdragon 8 Elite. Elle promet d’importants gains de performances par rapport aux générations précédentes. Qualcomm annonce des améliorations de 45 % sur le CPU et de 40 % sur le GPU. De quoi offrir des performances de pointe et une gestion thermique bien meilleure. Pour les utilisateurs, cela se traduit par une expérience plus fluide et plus agréable, particulièrement lors de l’utilisation intensive d’applications ou de jeux exigeants.

Cependant, ce passage au Snapdragon pour tous les modèles n’est pas sans conséquences financières. Le Snapdragon 8 Elite représente une hausse de coût significative, entre 20 et 30 % de plus que le modèle précédent. Il est donc probable que cette augmentation de prix soit répercutée sur le coût final de la série Galaxy S25. C’est donc un facteur à prendre en compte pour les consommateurs. Néanmoins, les avantages en termes de performance pourraient compenser cet investissement pour les utilisateurs à la recherche de puissance et de fiabilité.