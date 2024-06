On entend beaucoup parler d’Android 15 ces derniers temps. Samsung devrait présenter One UI 7, sa nouvelle interface basée sur ce système d’exploitation, dans les mois à venir. Cette mise à jour promet d’enrichir l’expérience des utilisateurs des smartphones Galaxy. Bien que ses détails ne soient pas encore officiels, les rumeurs suggèrent plusieurs innovations. Voici un aperçu de ce à quoi l’on peut s’attendre de cette nouvelle surcouche de Samsung.

Les nouvelles fonctionnalités attendues dans One UI 7

One UI 7 devrait apporter plusieurs améliorations intéressantes. L’interface pourrait voir l’arrivée d’un tiroir d’applications vertical, probablement via l’application Good Lock plutôt que par défaut. Elle devrait bénéficier d’une refonte du design et des animations pour une interface plus fluide et moderne.

Du côté de la batterie, un nouvel indicateur de santé permettrait de vérifier l’état de votre batterie, similaire à iOS. De plus, une optimisation du mode veille devrait améliorer l’autonomie, avec un passage plus rapide en mode économie d’énergie.

La sécurité serait renforcée avec l’introduction probable de la fonction App Lock. Celle-ci vous permettra de cacher certaines applications pour plus de discrétion. Les notifications sensibles, comme les codes OTP, bénéficieraient, elles aussi, d’une protection accrue contre les applications malveillantes.

One UI 7 pourrait introduire le partage d’écran partiel. Vous auriez ainsi la possibilité de ne montrer qu’une partie de votre écran lors d’un partage. Pour la personnalisation, on s’attend à de nouvelles options de contrôle par tapotement arrière. Les plus pressés pourraient alors vérifier l’heure d’un simple double tap, même lorsque l’écran est éteint. On devrait aussi trouver de nouvelles options de personnalisation comme un mode « encore plus sombre » pour l’écran.

Les rumeurs parlent de nouvelles vibrations qui s’ajusteraient selon l’environnement pour rendre l’utilisation du téléphone plus agréable et intuitive. La gestion des notifications s’améliorerait grâce à une fonction baptisée « Notification cooldown ». Celle-ci réduira le volume des notifications successives provenant d’une même application.

Les technologies de connectivité ne seront pas oubliées. On peut s’attendre à des améliorations du Bluetooth Auracast et de la technologie NFC pour garantir des connexions toujours plus performantes. One UI 7, basé sur Android 15, pourrait même intégrer le support de la messagerie par satellite. Cette technologie permettrait d’envoyer des messages texte même dans les zones sans couverture cellulaire traditionnelle.

Liste des smartphones compatibles

Par ailleurs, cette surcouche apportera probablement de nouvelles fonctionnalités à l’assistant Galaxy AI de Samsung.

Samsung n’a pas encore communiqué la liste officielle des appareils éligibles à One UI 7. Cependant, on peut faire des prédictions basées sur la politique de mise à jour de la marque.

La série Galaxy S devrait être largement couverte, incluant probablement :

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE.

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra.

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE.

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra.

Les smartphones pliables récents devraient aussi recevoir la mise à jour :

Galaxy Z Flip 3, Z Flip 4, Z Flip 5.

Galaxy Z Fold 3, Z Fold 4, Z Fold 5.

Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Flip 6, dont le lancement est attendu pour le 10 juillet 2024.

One UI 7 ne se limite pas aux modèles haut de gamme. Plusieurs modèles des séries Galaxy A et M seront également concernés, notamment :

Galaxy A14, A15, A23, A24, A25, A33, A34, A35, A53, A54, A55, A73,

Galaxy M14, M15, M33, M34, M53, M54 et M55.

Pour certains modèles comme le Galaxy S21, Z Fold 3, A14, A05, M14 et F14, One UI 7 pourrait être la dernière grande mise à jour. On tient à rappeler que Samsung a récemment promis 7 ans de mises à jour pour ses Galaxy S24. Cette nouvelle politique laisse présager un support logiciel étendu pour les futurs smartphones haut de gamme de la marque.

Date de déploiement

Samsung devrait présenter One UI 7 lors de sa conférence pour développeurs le 3 octobre 2024. Peu après, une version bêta sera probablement proposée aux utilisateurs intéressés. Le lancement officiel se fera progressivement, ayant lieu probablement fin 2024 ou début 2025.

Comme à son habitude, le géant sud-coréen commencera par mettre à jour ses derniers modèles haut de gamme. Il passera ensuite aux autres appareils compatibles. Il se peut que le calendrier de déploiement varie selon votre région et votre opérateur. Soyez donc patient si vous ne recevez pas tout de suite la notification de la mise à jour sur votre téléphone.