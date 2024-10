Gemini Live : qu’est-ce que c’est et comment l’avoir sur votre smartphone Android ?

Pionnier en matière d’intelligence artificielle, Google ne souhaite absolument pas perdre la course à l’intelligence artificielle. La société de Mountain View vient de déployer Gemini Live, une fonctionnalité gratuite qui vous permet de discuter oralement avec son modèle de langage. Cependant, elle n’est pas encore disponible en français, pourtant tout le monde a déjà la possibilité de l’utiliser. Comment donc l’activer sur votre smartphone Android ?

Qu’est-ce que Gemini Live et en quoi est-ce utile ?

Gemini Live est une fonction audio qui vous permet de discuter en live avec l’intelligence artificielle de Google, Gemini. Plutôt que de taper continuellement du texte, cette fonctionnalité agit un peu comme l’ancien assistant Google : toute la discussion se fait oralement. Vous pouvez lui poser directement des questions et il vous répond instantanément, un peu comme si vous étiez en train de parler avec vos amis.

Tout comme à l’écrit, il est possible de discuter avec Gemini Live sur une variété de sujets et cette discussion n’est pas limitée dans le temps. Tant que vous ne décidez pas expressément d’arrêter la discussion, elle peut durer autant que vous le souhaitez. C’est un bon moyen pour ceux qui restent souvent seuls et veulent avoir quelqu’un avec qui discuter ou des personnes qui souhaitent pratiquer leur oral.

Outre cela, Gemini Live vous permet aussi d’apprendre. Vous pouvez lui demander de vous apprendre sur presque tous les sujets ou encore de vous raconter des histoires. En bref, c’est toute sa force à l’écrit qui est transposée à l’orale. Seulement, elle ne peut interagir qu’avec la voix. Et cette dernière existe en plusieurs modèles que vous pouvez choisir selon votre convenance.

VOIR AUSSI : Les Gems de Google Gemini : une nouvelle approche de l’IA personnalisée

Comment activer Gemini Live sur son smartphone Android ?

Autrefois limité aux utilisateurs payants, Gemini Live est désormais disponible pour ceux qui utilisent la version gratuite. Néanmoins, vous ne pourrez pas encore l’utiliser dans toutes les langues. Si votre compte Gemini est en français, vous ne verrez pas cette fonctionnalité. Pour le moment, seuls ceux qui ont leur compte réglé en anglais des États-Unis peuvent y accéder. Et pour cela, vous n’avez pas besoin de changer la langue générale de votre smartphone, seulement celle de votre assistant Gemini. Pour cela, voici comment vous y prendre :

Installez l’application mobile Gemini, si vous ne l’aviez pas encore ;

Ouvrez l’application et appuyez sur l’image de votre photo de profil, en haut dans le coin supérieur droit ;

Sélectionnez Paramètres ;

Appuyez sur Langues ;

Dans les options qui apparaissent, appuyez sur Français et sélectionnez English, ensuite United States.

Sortez ensuite de l’application et reconnectez-vous. Vous devez voir un nouveau bouton apparaitre en bas à droite de votre application Gemini. Appuyez sur ça pour aller en live et discuter en temps réel avec Gemini Live.