Google déploie enfin l’IA générative Gemini pour les utilisateurs Android, après son introduction sur iOS. Cette version Android promet de reprendre des fonctionnalités déjà vues sur iOS, mais aussi des options exclusives et améliorées. Les initiés ont déjà découvert, par le biais de fuites, certaines options qui se retrouveront probablement sur la version Android de Gemini.

Un bouton pour basculer vers Gemini sur Android

Google continue de promouvoir et d’améliorer les services pour son intelligence artificielle Gemini. L’IA, qui enrichit l’expérience utilisateur grâce à ses capacités conversationnelles, sera bientôt rendue plus accessible aux utilisateurs Android grâce à l’introduction d’un bouton spécifique. L’application Google intègrerait un bouton « basculer », permettant de passer de la recherche traditionnelle à l’interface de Gemini. Cette fonctionnalité, déjà présente sur iOS, pourrait donc venir sur Android.

Découvert par AssembleDebug, ce bouton figure dans une version en développement de l’application. Si cela suggère une sortie imminente, aucune date n’est spécifiée. Il est prévu que son fonctionnement soit analogue à celui observé sur iOS. Cela offrirait des transitions animées entre les modes de recherche et Gemini pour une expérience utilisateur améliorée.

En complément, de nouvelles icônes pour les fonctionnalités Gallery, Translate, Homework, et Sing ont été révélées. Ces raccourcis promettent des améliorations significatives en termes d’accessibilité et de fonctionnalité.

Pour rappel, les utilisateurs ayant déjà installé l’application Gemini peuvent remplacer Google Assistant par cette IA.

L’IA déjà sur Google Services

En plus de l’arrivée sur Android, Gemini se retrouvent également de manière extensive dans l’écosystème des services Google. La firme a déjà ajouté son intelligence artificielle, notamment dans la suite Workspace. Cette IA offre une gamme variée d’assistances :

Dans Gmail, elle facilite la rédaction de courriels ;

Sur Google Docs, elle aide à créer et éditer des documents ;

Pour Google Meet, elle est capable de générer des arrière-plans personnalisés ;

Et sur Google Sheets, elle automatise les tâches grâce à son interprétation avancée des données.

Ces fonctionnalités démontrent l’effort continu de Google pour harmoniser l’utilisation de son IA à travers ses plateformes. Bien évidemment, vous devez être abonné sur le service Gemini Advanced pour pouvoir bénéficier de tous ces avantages. Un abonnement de 20 USD par mois vous permettra d’accéder à Gemini Ultra, considéré comme l’équivalent de ChatGPT+.