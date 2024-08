Suite au succès des GPTs d’OpenAI, qui permettent de créer des chatbots sur mesure, Google introduit les Gems dans son service Gemini. Cette nouvelle fonctionnalité est annoncée lors de Google I/O, et se trouve désormais disponible pour les abonnés de Gemini Advanced, Business, et Enterprise. Elle offre la possibilité de créer des assistants IA personnalisées, répondant ainsi directement à son principal concurrent.

Gems: votre assistant IA sur mesure pour chaque besoin

Les Gems sont des versions personnalisables de l’IA Gemini, conçues pour s’adapter à des besoins précis. Pour créer votre Gem personnalisé, il vous suffit de lui donner des instructions spécifiques, un nom, et le tour est joué. En quelques clics, votre assistant virtuel est prêt à l’emploi. Le plus intéressant, c’est qu’il est capable de mémoriser vos préférences pour une utilisation optimisée à long terme.

Pour ceux qui ne veulent pas commencer de zéro, la firme de Mountain View propose déjà des Gems prédéfinis pour divers usages. À titre d’exemple, vous trouverez un coach d’apprentissage pour décomposer des sujets complexes. Vous pouvez également opter pour un assistant de brainstorming pour stimuler votre créativité. Ou encore, un guide de carrière pour booster votre développement professionnel. La véritable force des Gems de Google Gemini réside dans leur capacité à s’adapter à vos besoins spécifiques. Que vous soyez développeur à la recherche d’un partenaire de code ou marketeur en quête d’inspiration, ils s’ajustent à vos exigences.

Disponible dans plus de 150 pays, y compris la France

On pourrait comparer ces chatbots personnalisés aux GPTs d’OpenAI. Cependant, Google mise sur l’accessibilité. Son objectif étant de rendre cette technologie disponible aussi bien pour les grandes entreprises que pour les PME et les particuliers.

Le déploiement des Gems de Google Gemini est en cours. Selon son créateur, cette fonctionnalité sera accessible « dans les prochains jours » pour les abonnés Gemini Advanced, Business, et Enterprise. Vous pouvez l’utiliser depuis votre ordinateur et sur vos appareils mobiles, et ce, dans plus de 150 pays. Le géant des moteurs de recherche affirme que le service est disponible dans la plupart des langues. Une stratégie qui suggère une volonté d’atteindre un public international diversifié.

Parallèlement à ces IA personnalisées, Google a aussi introduit Imagen 3. Il s’agit d’un nouvel outil de génération d’images de haute qualité qui vient renforcer la polyvalence et l’efficacité de Gemini.