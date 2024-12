En optant pour une nouvelle stratégie matérielle, Google promet un Pixel 10 plus performant. Il sera plus rapide et mieux adapté aux attentes des utilisateurs. Ce changement repose principalement sur l’adoption d’un nouveau modem MediaTek. Une avancée qui pourrait régler les problèmes de chauffe et d’autonomie. Des points qui ont terni l’expérience des modèles précédents.

Un choix stratégique pour des performances optimales du Google Pixel 10

Google semble avoir tiré des leçons de ses précédents échecs. Depuis le Pixel 6, les smartphones Pixel utilisaient des modems Samsung, souvent critiqués pour leur manque de fiabilité. Les plaintes récurrentes portaient principalement sur la surchauffe des appareils. En outre, une autonomie limitée et une réception réseau inférieure à la concurrence étaient aussi reportées. Ces problèmes auraient même été identifiés comme l’une des principales causes de retour des appareils.

Avec le Pixel 10, Google fait un pari audacieux en intégrant le modem MediaTek T900. Ce dernier se baserait sur la technologie de génération « M85 ». Le composant inédit est conçu pour offrir une meilleure efficacité énergétique et une compatibilité réseau plus étendue. Cela sera possible notamment grâce à la spécification 5G 3GPP Release 17. Ce choix stratégique marque une rupture nette avec l’ancienne approche. Il pourrait enfin permettre à Google de rivaliser avec les leaders du marché en matière de connectivité.

En parallèle, l’entreprise a également décidé de confier la production de son processeur Tensor G5 à TSMC. Celle-ci utilise, en effet, un procédé de fabrication avancé en 3 nm. Ce choix s’inscrit dans une refonte globale visant à optimiser les performances du Google Pixel 10. Tout cela en maîtrisant la consommation énergétique.

VOIR AUSSI : Les technologies IA du Google Pixel 9, bientôt sur les modèles précédents ?

MediaTek : Un changement qui fera la différence

Le passage à MediaTek sera une première pour les smartphones Pixel et pourrait bien marquer un tournant décisif. La promesse d’une meilleure gestion thermique et énergétique est là. En plus, le modem T900 offrira une compatibilité accrue avec les réseaux 5G de nouvelle génération. Cela signifie des vitesses de téléchargement et de streaming plus rapides. Par ailleurs, une couverture réseau améliorée, même dans les zones à faible signal se profile à l’horizon.

Google aurait également envisagé l’utilisation du modem Snapdragon X75 de Qualcomm. Cependant, la firme aurait finalement opté pour MediaTek. La raison : ses coûts compétitifs et son efficacité énergétique supérieure. Ce choix stratégique s’aligne avec les besoins actuels des utilisateurs. Ces derniers attendent des smartphones à la fois performants, fiables et économes en énergie.

Il est intéressant de noter que d’autres géants de l’industrie, comme Xiaomi, semblent suivre une trajectoire similaire. Ils intègrent le même modem dans leurs futurs appareils. Cela témoigne de la confiance croissante accordée à MediaTek dans le secteur. Toutefois, bien que ces informations proviennent de sources fiables comme Android Authority, les plans de Google pourraient encore évoluer avant le lancement officiel.

VOIR AUSSI : Le Snapdragon 8 Elite : la puce qui révolutionne l’émulation de jeux PC AAA sur smartphone

Quid sur son prix et sa date de sortie ?

Le fabricant semble résolu à corriger les erreurs du passé. Le Pixel 10 s’annonce comme un modèle phare, capable de se hisser au même rang que ses compères. Une chose est sûre : il ne laissera personne indifférent. Avec un prix estimé à partir de 1 099 euros pour le modèle Pro, le Google Pixel 10 vise à séduire les utilisateurs exigeants à la recherche de qualité et de performance. Même si les précommandes ne sont pas encore ouvertes (on est encore bien loin), elles devraient débuter quelques semaines avant le lancement officiel. Probablement aux alentours de juillet ou août 2025.