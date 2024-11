Le Snapdragon 8 Elite, la nouvelle puce phare de Qualcomm pour 2025, est une véritable prouesse technologique. Son principal atout ? Elle est capable d’émuler des jeux PC AAA de façon fluide sur les smartphones. En effet, cette itération peut faire tourner des titres exigeants comme Assassin’s Creed et Red Dead Redemption avec des performances impressionnantes. Une avancée qui ravira certainement les joueurs mobiles.

Une puce ultra-puissante taillée pour le gaming mobile

La nouvelle puce de Qualcomm s’impose comme la référence en termes de puissance mobile. L’entreprise américaine a particulièrement mis l’accent sur deux domaines clés avec ce processeur : le gaming haut de gamme et l’intelligence artificielle Des améliorations significatives qui visent à faire du Snapdragon 8 Elite le champion incontesté des smartphones premium en 2025.

Gravé en 3 nm chez TSMC, le chipset affiche des améliorations notables sur tous les fronts. Son architecture CPU, équipée de deux cœurs Oryon ultra-performants cadencés jusqu’à 4,32 GHz, offre des gains de 45 % en efficacité énergétique. Du côté du GPU, l’Adreno 830 gagne 40 % en puissance, notamment grâce à son architecture optimisée en « tranches » autonomes. Même le NPU (processeur neuronal) voit ses performances grimper de 45 %. Tout comme le processeur d’images (ISP) qui a vu son débit augmenter de 35 %.

Cette course à la puissance traduit la volonté de Qualcomm de proposer la puce mobile la plus performante du marché. Son objectif est de se démarquer face à la concurrence, notamment Apple et MediaTek. Les dernières puces Dimensity se rapprochant de plus en plus des standards de la firme californienne. Avec cette nouvelle puce, Qualcomm entend bien renforcer sa position sur le segment haut de gamme.

L’émulation de jeux PC AAA, une prouesse de ses prouesses

L’un des exploits les plus marquants du Snapdragon 8 Elite réside dans sa capacité à émuler avec brio les jeux PC AAA sur smartphone. Des démonstrations récentes ont, en effet, montré que cette puce pouvait faire tourner des titres comme Red Dead Redemption, Assassin’s Creed Rogue ou encore GTA V. Ce qui est mieux, c’est qu’ils offrent une fluidité tout à fait remarquable.

Ces performances sont rendues possibles grâce à l’application GameFusion, un outil développé par une équipe connue pour son travail sur l’émulateur EggNS. Bien que l’origine de cette application soulève quelques interrogations, les résultats sont là. Le Snapdragon 8 Elite est capable d’émuler des jeux PC AAA à des cadences allant jusqu’à 160 fps, dans certains cas.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’on voit des jeux PC sur smartphone. En effet, le Snapdragon 8 Gen 3 de l’année dernière était déjà capable d’émuler des titres comme Fallout 4 à près de 60 FPS. Avec des gains de performances de 40 à 50 % sur tous les blocs, cette nouvelle génération pousse les limites de l’émulation mobile encore plus loin.

Bien sûr, ces performances restent conditionnées à l’optimisation du support logiciel. L’émulation nécessite encore des efforts d’optimisation pour offrir une expérience de jeu irréprochable sur smartphone. Nul doute que les prochains smartphones équipés de la puce Snapdragon 8 Elite seront de redoutables machines à jouer, où que vous soyez.