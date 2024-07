Google Pixel 9 Pro : on sait maintenant à quoi il ressemble

Google vient de nous faire une belle surprise, notamment pour ceux qui attendent avec impatience son prochain smartphone haut de gamme. À un mois de sa présentation officielle, prévue le 13 août 2024, le Pixel 9 pro se dévoile à travers une vidéo teaser. Faisons le point sur tout ce que l’on sait déjà à son sujet.

Un design repensé pour le Pixel 9 Pro

Le nouveau look du Google Pixel 9 Pro se démarque nettement de ses prédécesseurs. Il arbore des lignes épurées, complétées par des bords plats et des coins arrondis qui rappellent le design de certains concurrents. La couleur blanc cassé du modèle présenté dans la vidéo teaser de Google, lui confère une allure premium et élégante. Des accents dorés, visibles sur l’îlot de l’appareil photo, viennent confirmer cet aspect luxueux.

C’est surtout la barre de l’appareil photo qui attire l’attention, qui a été le plus exposée pour être honnête. Inspirée du Pixel Fold de l’année dernière, elle flotte désormais sur le dos de l’appareil et se détache complètement du cadre.

Cette nouvelle disposition abrite trois capteurs photo, un flash LED. Le grand-angle principal conserverait le capteur Samsung GNK de 50 Mpx. Les autres objectifs passeraient au Sony IMX858 de 50 Mpx, promettant des performances améliorées en basse lumière. Fait intéressant, la barre conserve le thermomètre qui a été introduit sur le Pixel 8 Pro.

Côté boutons, on retrouve les classiques touches d’alimentation et de volume sur le côté droit. Apparemment, la firme de Mountain View n’a pas suivi la tendance du bouton d’action personnalisable. Elle préfère s’en tenir à une disposition plus traditionnelle.

Ci-dessous la vidéo teaser du Google Pixel 9 Pro :

Des spécifications alléchantes

Si le design nous en met plein la vue, les fuites concernant les caractéristiques techniques du Pixel 9 Pro sont tout aussi excitantes. Certaines rumeurs parlent d’une batterie de 4 780 mAh, compatible avec une charge rapide de 25,2 W.

D’autres suggèrent que le prochain smartphone haut de gamme de la série Pixel 9 sera équipé de la puce Tensor G4. Il devrait probablement inclure de nombreuses améliorations logicielles basées sur l’IA, en particulier autour de Gemini. Cerise sur le gâteau, Google promettrait 7 ans de mises à jour logicielles.

La firme de Mountain View organisera le 13 août à son siège en Californie, un événement spécial intitulé « Made by Google ». À cette occasion, elle dévoilera sa nouvelle gamme de smartphones Pixel 9. Celle-ci comprend le modèle standard, le Google Pixel 9 Pro, le Pixel 9 Pro XL, ainsi que Pixel 9 Pro Fold.

Ici, la vidéo teaser du Pixel 9 Pro Fold :