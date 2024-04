La possibilité de localiser un smartphone après épuisement de sa batterie a longtemps semblé irréaliste. Pourtant, Google révolutionne cette notion avec ses derniers modèles de smartphones. Les Google Pixel 8 et 8 Pro introduisent une fonctionnalité permettant de les retrouver même sans batterie. Cette avancée promet de réduire significativement le stress lié à la perte de ces appareils.

Tracer les Google Pixel 8 et 8 Pro en mode offline

Le réseau amélioré Find My Device de Google introduit une avancée significative dans la localisation des smartphones. Cela concerne particulièrement pour les modèles Google Pixel 8 et 8 Pro. Cette fonctionnalité permet en effet de retrouver ces appareils dans n’importe quelle situation. Qu’ils soient hors ligne, éteints, ou lorsque leur batterie est complètement déchargée. La clé de cette capacité réside dans l’intégration d’un « matériel Pixel spécialisé » au sein de ces deux modèles. Ce matériel permettra alors une localisation du smartphone, même après son extinction.

Selon les informations divulguées par Natalie Johnson, porte-parole de Google, cette technologie exploite une réserve d’énergie dédiée au sein de l’appareil. Celle-ci alimentera spécifiquement le chip Bluetooth pour plusieurs heures. Cela assure ainsi que la possibilité de détecter le smartphone par le réseau même en l’absence totale de batterie. Un guide sur la page d’aide de Google confirme que les dispositifs sont localisables « pendant plusieurs heures ». Cela même après avoir été éteints ou suite à un arrêt causé par une batterie faible.

Cette capacité de localisation sans batterie distingue nettement les Google Pixel 8 et 8 Pro des solutions proposées par Samsung et Apple. Leurs systèmes nécessitent en effet une charge minimale pour le suivi hors ligne. De son côté, l’innovation de Google repose sur une combinaison de matériel dédié et de logiciels optimisés. Cela permet alors une localisation, même sans batteries.

Le réseau Find My Device, bientôt sur tous les Android

L’initiative de Google d’élargir l’accès à son réseau Find My Device marque une étape importante dans le déploiement de technologies de localisation avancées sur la plateforme Android. Actuellement en cours de déploiement aux États-Unis et au Canada, ce réseau est conçu pour étendre ses capacités de localisation à un éventail plus large d’appareils Android. L’ambition de Google est de rendre cette technologie disponible sur tous les appareils fonctionnant sous Android 9 et les versions ultérieures. Cela concernerait alors plus d’un milliard d’utilisateurs à travers le monde.

Cette expansion comprend l’introduction de dispositifs de suivi tiers, comme ceux de Chipolo. Ceux-ci seront compatibles avec le réseau Find My Device dès mai. En parallèle, Google met un point d’honneur à assurer la sécurité et la confidentialité des utilisateurs. La firme intègre des fonctionnalités telles que les alertes pour traceurs inconnus, le cryptage de bout en bout et des limitations strictes sur les requêtes de localisation. Ces mesures visent à prévenir toute utilisation abusive potentielle tout en offrant une solution de localisation efficace et respectueuse de la vie privée.