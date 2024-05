Depuis leur lancement en 2015, les smartphones Google Pixel se sont imposés comme des références dans le monde d’Android. Leurs signatures : un bloc photo en forme de barre. Grâce à leurs appareils photo performants, une IA de haute volée et leur expérience logicielle fluide, vous ne le connaîtrez plus seulement parce que c’est le géant du web. La marque se confirme comme un fabricant de téléphones hors pair également. Aujourd’hui, la gamme Pixel se compose de trois modèles principaux : « Standard », « Pro » et « a », chacun répondant à des besoins et à des budgets spécifiques.

Zoom sur les 3 principales gammes

Pixel Standard : l’essentiel à prix raisonnable

C’est le choix idéal pour ceux qui recherchent un smartphone performant et fiable sans se ruiner. Il offre un excellent appareil photo, un processeur performant et une grande batterie. Le tout dans un design élégant et compact. Les Pixel 7 et 8 en sont d’excellents exemples.

Pixel Pro : le summum de l’innovation Google

C’est le fleuron de la gamme Pixel, doté des technologies les plus récentes et des fonctionnalités les plus avancées. Il est parfait pour les utilisateurs exigeants qui recherchent le meilleur de ce que Google a à offrir en matière de photographie, de performance et d’expérience utilisateur. Le Pixel 7 Pro et le 8 Pro font, à chaque fois, partie des meilleurs photophones.

Pixel a : l’accessibilité

C’est l’entrée de gamme de Google, conçue pour offrir une expérience Pixel à un prix plus abordable. Il conserve les fonctionnalités essentielles des Pixels standard, comme un très bon appareil photo et des mises à jour Android régulières. Bien sûr, afin de garder son accessibilité, les options plus avancées sur ses compères ne sont pas intégrées dans les modèles « a ». Son format est plus compact et plus léger. Le Pixel 6a en est un excellent représentant, et la toute nouvelle 8a vient à peine de sortir.

VOIR AUSSI : Quel smartphone à acheter en 2024 ? Notre sélection !

Le Google Pixel 8 pour mieux comprendre

Un battle entre le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro est constaté. Voyons alors ce qui les différencie réellement :

Concernant l’affichage et le design, l’écran OLED du Pixel 8 Pro s’étend sur 6,7 pouces avec une définition QHD+ de 120 Hz (adaptatif). La version standard se contente d’un écran 6,3 pouces FHD+ de 90 Hz. Le Pixel 8 Pro offre donc une expérience visuelle plus immersive et riche en détails.

Pour le design, l’aluminium et le verre confèrent une finition haut de gamme au 8 Pro. La version standard opte pour un dos en plastique, plus léger.

Les deux smartphones partagent un capteur principal grand-angle de 50 MP performant. Pour l’ultra grand-angle, le Pixel 8 dispose d’un capteur de 12 MP, alors que son homologue propose 48 MP. Grande exclusivité du Pixel 8 Pro : le téléobjectif de 48 MP avec zoom optique 5x permet de réaliser de gros plans saisissants sans perte de qualité.

Le Pixel 8 Pro propose 12 Go de RAM, contre 8 Go pour le Pixel 8, ce qui lui confère une meilleure gestion du multitâche et des applications lourdes.

Puis, le sujet de prédilection : le prix. Le Pixel 8 affiche un prix de départ de 699 euros. Le Pixel 8 Pro se vend à partir de 899 euros.

Quant au Pixel 8a, il est désormais disponible au prix de 549 euros pour la version 128 Go (609 euros pour la version 256 Go). Cela représente une augmentation de 40 euros par rapport au lancement du Pixel 7a. En augmentant ses prix, Google semble s’éloigner du segment milieu de gamme.

On pourrait craindre que cela lui fasse perdre sa position, mais le Pixel 8a possède des atouts majeurs. L’appareil sera en effet éligible pour 7 ans de mises à jour. Il dispose également des fonctions d’intelligence artificielle et des capacités photographiques impressionnantes.

Le Pixel 9 à l’horizon

Il y a quelques semaines, Rozetked avait déjà partagé les premières images du Pixel 9 Pro. Aujourd’hui, le site russe en remet une couche en publiant une série de photos de toute la gamme de fin d’année de Google. Ces photos confirment l’existence de trois modèles pour cette année : le Pixel 9, le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL. On apprend également que leurs écrans mesurent respectivement 6,24 pouces, 6,34 pouces et 6,73 pouces. Ces modèles à venir en fin d’année pourraient être similaires à l’iPhone 15, mais en plus grand. À suivre de près.