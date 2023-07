Comment utiliser Google Trends pour votre entreprise

Né du Google Labs en 2006, Google Trends est un outil souvent sous-estimé par de nombreuses entreprises, mais qui offre d’énormes potentialités. Il permet d’analyser les recherches des internautes et de détecter les tendances émergentes sur le moteur de recherche au fil des mois. Malgré sa puissance, il reste encore peu utilisé par de nombreux professionnels. Dans cet article, nous explorerons les possibilités offertes par cet outil et l’importance de l’intégrer dans votre stratégie de veille et de marketing en ligne.

Les fonctionnalités de Google Trends

G’est un outil en ligne développé par le moteur de recherche dominant, offre plusieurs fonctionnalités. Il fournit une estimation du volume de recherche pour des mots ou groupes de mots spécifiques, représentés par une courbe de 0 à 100. Cependant, il ne représente pas directement le volume de recherche réel, qui peut être découvert avec Google Webmaster Tools.

La première fonctionnalité de Google Trends est de suivre l’évolution de la popularité d’une expression, qu’il s’agisse d’une personnalité politique ou d’un produit. La seconde fonctionnalité permet de confronter la popularité de deux expressions distinctes en se basant sur leur volume de recherches.

On peut analyser l’évolution d’une expression ou comparer l’évolution de deux expressions sur une période récente, allant de jour en jour, ainsi que sur une période plus longue de plusieurs années. De plus, il permet de cibler les recherches par pays, régions et villes, ce qui est bénéfique pour les commerçants souhaitant développer leurs ventes grâce au référencement local.

L’outil propose également une segmentation bien pensée pour éviter les confusions. Cela s’avère particulièrement utile pour lever les doutes concernant les homonymes, étant donné que la langue française regorge de termes ayant des significations différentes.

Optimisez votre veille et suivez les tendances

Pour rester à jour dans votre domaine, la veille sur le web est essentielle. Google Trends est l’outil idéal pour cela. Dans l’onglet « recherches du moment », découvrez les tendances en temps réel qui vous intéressent. Cependant, les catégories sont peu précises.

En plus de rester informé, utilisez Google Trends pour alimenter vos réseaux sociaux. Partagez les articles « chauds » avec votre réseau sur Twitter, Facebook ou LinkedIn pour augmenter votre visibilité. Abonnez-vous en créant une alerte Google Trends.

Consultez également le résumé de l’année en recherche pour découvrir les sujets les plus populaires parmi les internautes. Enfin, les courbes de recherche vous indiquent si l’intérêt pour un sujet est durable ou passager.

Surveillez votre réputation

Google Trends vous permet d’analyser les tendances de recherche autour de votre marque (ou celle de vos concurrents). En saisissant votre marque dans Google Trends, vous pouvez mesurer votre popularité par rapport à vos concurrents. Cela vous permet de voir si votre stratégie marketing est efficace ou si vous devez travailler davantage sur votre notoriété.

Notez que pour utiliser efficacement Google Trends, le mot-clé saisi doit avoir un nombre de recherches significatif. En effet, des volumes de recherche trop faibles ne fourniront pas de résultats exploitables.

Vous pouvez également localiser les recherches effectuées sur votre marque. Utilisez ces informations pour cibler les zones géographiques où votre marque est moins présente. De plus, les requêtes et sujets associés à votre marque peuvent vous aider à identifier des opportunités à explorer.

Détectez la saisonnalité de votre produit ou service avec Google Trends

La saisonnalité d’un produit peut parfois être difficile à déterminer. Google Trends vous permettra d’identifier tous les pics de saisonnalité associés à votre activité. Ainsi en connaissant les pics saisonniers, vous pouvez planifier la rédaction de votre contenu en fonction des recherches les plus populaires à chaque période de l’année. Il vous suffit ensuite de programmer la publication de votre article pertinent au moment idéal pour attirer un maximum de trafic vers votre site.

Optimisez vos campagnes Google Ads avec Google Trends

Google Trends vous permet également d’améliorer l’efficacité de vos campagnes Google Ads. En identifiant les périodes où l’intérêt pour vos produits est le plus élevé, vous pouvez ajuster vos enchères sur Google Ads en augmentant votre budget pour stimuler vos ventes. Utilisez l’ajustement de saisonnalité disponible dans Google Ads pour cela.

De manière plus générale, pensez à retravailler vos annonces afin de répondre au mieux aux attentes des internautes, en incluant notamment les mots-clés qu’ils recherchent le plus fréquemment.

Boostez la qualité de votre contenu et optimisez votre référencement naturel (SEO) grâce à Google Trends

Google Trends offre une précieuse opportunité d’améliorer votre contenu en identifiant les mots-clés les plus populaires du moment, même s’ils diffèrent de vos attentes initiales. En ajustant votre titre, votre URL ou en les intégrant habilement dans votre article, vous pouvez attirer davantage d’attention et de trafic vers votre contenu. Ce qui est essentiel pour optimiser votre référencement naturel (SEO). Une fonctionnalité supplémentaire de Google Trends est la fourniture de sujets et de requêtes associés au mot-clé saisi. Ce qui facilite la recherche de nouveaux sujets pertinents pour votre contenu. Il est crucial de noter que la manière dont vous saisissez et utilisez ces mots-clés dans votre stratégie de SEO peut avoir un impact significatif sur vos résultats. En utilisant judicieusement Google Trends pour orienter votre stratégie de contenu et de SEO, vous pourrez maximiser votre visibilité en ligne et améliorer votre classement dans les résultats des moteurs de recherche.

En conclusion, Google Trends est une mine d’informations précieuse une fois maîtrisé. Il s’intègre parfaitement à une stratégie globale pour booster votre référencement. En surveillant les tendances de recherche, en identifiant les mots-clés populaires et en adaptant votre contenu, vous améliorez votre visibilité et attirez un trafic qualifié. Que ce soit pour trouver de nouvelles opportunités, comprendre la saisonnalité ou optimiser vos campagnes publicitaires, Google Trends fournit des insights précieux.

N’hésitez pas à explorer et exploiter les fonctionnalités de Google Trends pour tirer parti de cet outil puissant et maximiser votre présence en ligne.

