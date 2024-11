Google a récemment levé le voile sur Google Vids. Il s’agit d’une nouvelle application de création vidéo alimentée par l’intelligence artificielle et intégrée à la suite Google Workspace. Avec cet outil, les utilisateurs peuvent désormais générer des vidéos professionnelles. Le tout sans avoir à maîtriser des compétences techniques poussées en montage.

Une expérience de création vidéo simplifiée grâce à l’intelligence artificielle

Annoncé en avril dernier (2024), Google Vids a d’abord été déployé auprès de certains utilisateurs des programmes Workspace Labs et Gemini Alpha. Depuis peu, cet outil devient accessible à un public plus large. Cela concerne notamment aux abonnés des formules Business Standard et Plus, Enterprise Standard, Plus et aux autres abonnements. Il utilise l’intelligence artificielle Gemini de Google afin d’offrir une expérience intuitive et assistée. Les fonctionnalités IA restent gratuites jusqu’à fin 2025 pour que chacun puisse les explorer sans frais.

Avec « Help me create », la création vidéo devient rapide. Il suffit d’un script ou d’une simple idée pour que l’intelligence artificielle génère un storyboard prêt à être modifié. Gemini analyse les données et suggère ainsi des scènes, effets, musiques de fond et voix off. De plus, il est possible de choisir parmi divers styles de vidéo pour adapter le rendu à chaque besoin spécifique.

Une autre fonctionnalité clé est l’accès à une bibliothèque de médias libres de droits, ainsi qu’aux contenus stockés dans Google Drive. Que vous souhaitiez inclure des photos, des clips vidéo ou des enregistrements audio personnels, l’interface reste simple et guide chaque étape. Les storyboards peuvent être ajustés, avec la possibilité de modifier l’ordre des scènes, d’ajouter des animations et de personnaliser les transitions.

Google Vids, un outil de collaboration pour les professionnels

Conçu pour les équipes et entreprises, Google Vids facilite la collaboration en temps réel. Comme les autres outils de Google Workspace, vous n’avez qu’à partager un projet pour que plusieurs contributeurs puissent intervenir simultanément. Le processus de création devient alors plus rapide et efficace.

L’outil connaît un grand succès dans le service client, où il sert à enrichir les centres d’aide avec des vidéos explicatives. De quoi améliorer l’expérience utilisateur. Dans le domaine de la formation et du développement, il simplifie la conception de tutoriels visuels captivants, rendant l’apprentissage plus dynamique.

Les équipes marketing utilisent également Google Vids pour créer des récapitulatifs vidéo des campagnes. Les vidéos étant souvent plus percutantes que des rapports classiques, elles permettent de mieux capter l’attention des destinataires. Les utilisateurs peuvent choisir entre des voix off générées par l’IA ou enregistrer leur propre narration pour un rendu plus personnalisé.

Découvrez la vidéo d’introduction de Google vids :