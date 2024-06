Luma AI Dream Machine: le nouveau roi de la vidéo IA ?

Sans conteste, l’intelligence artificielle révolutionne de nombreux domaines, et la création vidéo n’échappe pas à cette tendance. Avec l’arrivée de la Dream Machine de Luma AI, une nouvelle ère de production vidéo rapide et abordable s’ouvre à nous. Cet outil permet de générer des vidéos réalistes et de haute qualité en quelques minutes seulement, à partir d’une simple description textuelle.

Dream Machine, une IA générative de vidéo à portée de main

Développée par la startup Luma AI, la Dream Machine se positionne comme un sérieux concurrent de Sora, l’outil d’OpenAI. À partir de simples textes et d’images, elle peut générer jusqu’à 120 images par seconde pendant 120 secondes.

L’outil saisit toutes les subtilités des interactions physiques. Il crée ainsi des séquences réalistes où personnages, animaux et objets évoluent de manière naturelle et cohérente. Les scènes générées offrent une grande diversité, dépassant les styles récurrents observés chez d’autres modèles génératifs.

Contrairement à Sora qui est encore limitée à quelques personnes, tout le monde peut essayer Dream Machine gratuitement. Elle ne manquera pas de plaire aux artistes en herbe et les professionnels qui cherchent de nouvelles idées. L’outil de Luma AI est facile à utiliser. Donc, même si vous n’êtes pas un expert, vous pouvez toujours vous lancer.

Pour l’instant, les avis penchent en faveur de Dream Machine. Ses rendus semblent équivalents, voire supérieurs à ceux de Sora. Le seul petit bémol est que la version gratuite a une qualité un peu réduite, sûrement pour limiter les coûts.

Ci-dessous la vidéo promotionnelle de Dream Machine par Luma AI :

Comment utiliser l’intelligence artificielle de Luma AI ?

Il est possible de faire 30 vidéos gratuites, par mois. Vous pouvez toutefois opter pour des formules payantes pour en faire jusqu’à 2 000 vidéos par mois pour 499 $. Comptez 99,99 $/mois pour la version Pro avec 400 vidéos. Pour commencer à l’utiliser, allez sur le site de Luma AI, cliquez sur Essayer maintenant et inscrivez-vous en fournissant les informations nécessaires. Aucune carte de crédit n’est requise pour la souscription.

Pour avoir des rendus impressionnants, vous devez bien décrire ce que vous voulez. Voici quelques astuces :

Trouvez des images de vidéos qui ressemblent à votre idée. Montrez-les à ChatGPT et demandez-lui de les décrire.

Résumez votre scène en une phrase claire, car chaque détail compte.

Si possible, faites votre description en anglais. C’est la langue que Dream Machine comprend le mieux pour le moment.

Avec cette nouvelle intelligence artificielle, Luma AI bouscule le secteur de la création vidéo. Cette IA générative ouvre des perspectives inédites, en particulier pour ceux qui ont des petits budgets. Bien sûr, elle soulève encore des questions sur les droits d’auteur et l’éthique, mais son potentiel est indéniable. OpenAI n’a qu’à bien se tenir.