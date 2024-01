Job Hopping : une bonne ou mauvaise idée ?

De nos jours, il y a un grand engouement pour le changement dans le monde professionnel. Les individus, qu’ils soient des slasheurs passionnés, des travailleurs occasionnels, des accros au travail, ou des personnes aux multiples passions, trouvent tous une raison de changer de cap professionnel. Cette tendance, souvent associée aux Millennials pour leur propension à changer fréquemment, s’étend désormais à différentes générations. La notion de fidélité à un employeur unique diminue progressivement. La durée moyenne de maintien dans un poste avoisinant souvent les deux ans, et rarement plus de cinq ans. Le concept de « job hopper », gagne en popularité. Ce terme décrit ceux qui changent fréquemment d’emploi, souvent tous les deux-trois ans, en quête de nouvelles expériences et opportunités.

La question est de savoir si cette fréquence de changement est bénéfique pour la carrière et pour l’entreprise.

Job hopper et slasher : deux visages du monde du travail moderne

Le monde professionnel contemporain est marqué par deux tendances distinctes mais interconnectées : les « job hoppers » et les « slashers ». Le concept de « job hopper » fait référence à ceux qui changent fréquemment d’emploi. Ils sont souvent en quête de nouvelles expériences, défis ou simplement en réponse à un environnement de travail en constante évolution. Typiquement, un job hopper ne reste pas plus de deux ou trois ans dans le même poste. Reflétant une soif de diversité professionnelle et une adaptation rapide aux changements du marché de l’emploi.

D’autre part, le terme « slasher » désigne des individus qui cumulent plusieurs métiers ou passions simultanément. Cette approche multifacette à la vie professionnelle est de plus en plus courante. Notamment chez les jeunes générations qui cherchent à combiner leurs différents intérêts et talents. Les slashers ne se contentent pas d’une seule carrière ou profession. Ils embrassent la multiplicité et la fluidité dans leurs choix professionnels.

Ces deux tendances illustrent une évolution significative dans les attitudes et les pratiques de travail. Elles reflètent un désir croissant de flexibilité, d’autonomie et de personnalisation dans la carrière. Tandis que les job hoppers cherchent l’expérience et l’évolution rapide, les slashers aspirent à une harmonie entre leurs multiples passions et compétences. Ensemble, ces phénomènes témoignent d’un changement fondamental dans la perception et la gestion des carrières au 21e siècle.

Perception des employeurs : qu’en pensent-ils ?

Le job hopping est un sujet de débat dans le monde des affaires. Pour de nombreux employeurs, le changement fréquent d’emploi par un candidat est souvent perçu négativement. Cette perception repose sur plusieurs préoccupations. Premièrement, les employeurs craignent que les job hoppers manquent d’engagement envers l’entreprise. Ce qui pourrait entraîner un manque de stabilité et une baisse de la continuité dans les équipes. Deuxièmement, il y a une inquiétude concernant les coûts liés au recrutement et à la formation de nouveaux employés. Ce qui peux être élevés si ceux-ci ne restent pas longtemps.

Cependant, certains employeurs voient aussi des avantages potentiels dans le job hopping. Ils reconnaissent que les personnes qui changent fréquemment d’emploi peuvent apporter de nouvelles perspectives, des compétences diversifiées, et une adaptabilité accrue à l’entreprise. Ces employés ont souvent une expérience variée et peuvent s’adapter rapidement à de nouveaux environnements et défis. De plus, les job hoppers sont souvent perçus comme étant proactifs dans leur développement professionnel. Ainsi, recherchant constamment de nouvelles opportunités pour apprendre et grandir.

Perception des employés : motivations et réflexions

Pour de nombreux employés, le job hopping est une stratégie professionnelle délibérée, motivée par divers facteurs. Un grand nombre d’entre eux considèrent le changement fréquent d’emploi non pas comme un manque de loyauté, mais comme une méthode proactive pour naviguer dans leur carrière. Voici quelques raisons principales qui sous-tendent cette tendance :

Recherche de meilleures opportunités . Beaucoup d’employés changent d’emploi pour accéder à de meilleures opportunités, qu’il s’agisse de salaires plus élevés, de bénéfices supérieurs, ou de rôles plus gratifiants .

. Beaucoup d’employés changent d’emploi pour accéder à de meilleures opportunités, qu’il s’agisse de . Développement de compétences diversifiées . Le changement régulier d’emploi est souvent vu comme un moyen d’acquérir une gamme étendue de compétences et d’expériences .

. Le changement régulier d’emploi est souvent vu comme un moyen . Besoin de nouveaux défis . Certains employés cherchent constamment de nouveaux défis pour rester engagés et motivés. Ils considèrent le job hopping comme un moyen de se confronter à de nouvelles situations .

. Certains employés cherchent constamment de nouveaux défis pour rester engagés et motivés. Ils considèrent le job hopping comme un moyen de se . Adaptation à un environnement de travail en évolution . Avec l’évolution rapide des industries et des technologies, plusieurs employés ressentent le besoin de s’adapter continuellement pour rester pertinents sur le marché du travail.

. Avec l’évolution rapide des industries et des technologies, plusieurs employés ressentent le besoin de s’adapter continuellement pour rester pertinents sur le marché du travail. Recherche d’équilibre et de satisfaction. Pour d’autres, changer fréquemment d’emploi est une question d’équilibre entre vie professionnelle et personnelle ou de recherche de satisfaction au travail. Ils peuvent rechercher des environnements qui correspondent mieux à leurs valeurs, à leurs besoins de flexibilité ou à leurs aspirations personnelles.

Néanmoins, certains employés reconnaissent que le job hopping peut parfois être préjudiciable. Ils sont conscients que certains employeurs peuvent interpréter fréquemment changer d’emploi comme un signe d’instabilité ou un manque d’engagement à long terme.

En résumé, les changements fréquents d’emploi montrent notre capacité à nous adapter au marché du travail en constante évolution. Ils nous permettent de développer diverses compétences et d’explorer de nouvelles opportunités, même si les employeurs peuvent parfois s’interroger. Cependant, avec une gestion réfléchie et une communication transparente, ces transitions peuvent être une expérience enrichissante, bénéfique tant pour nous que pour les entreprises en quête de talents polyvalents et innovants.

5 conseils pour expliquer vos changements de carrière

Lorsque vous évoquez vos transitions professionnelles, voici quelques conseils pratiques à appliquer lors d’entretiens d’embauche ou de discussions avec des employeurs potentiels :

Miser sur la quête de défis

Mettez en avant votre recherche constante de postes stimulants et d’opportunités d’épanouissement professionnel. Montrez que chaque changement d’emploi n’est pas un signe de désloyauté. Mais plutôt une quête de rôles plus enrichissants, alignés sur vos compétences et vos aspirations.

Construire une trajectoire cohérente

Même si votre parcours semble sinueux, créez un récit qui relie vos différentes expériences en mettant l’accent sur l’évolution et l’apprentissage continu. Il peut être judicieux d’omettre les expériences moins pertinentes afin de ne pas envoyer de signaux négatifs.

Miser sur la polyvalence et l’agilité

Valorisez la polyvalence et l’agilité que vous avez acquises grâce à vos diverses expériences. Ces compétences sont particulièrement appréciées dans des environnements de travail dynamiques ou des petites entreprises (PME).

Présenter les résultats et les réalisations

Parlez des résultats concrets que vous avez obtenus et de vos réalisations au sein de vos précédents emplois. Cela peut inclure des projets réussis, des compétences spécifiques acquises, ou des contributions importantes à l’entreprise.

Entretenir de bonnes relations professionnelles

Maintenez des relations positives avec vos anciens employeurs et collègues. Cela vous permettra de conserver un réseau professionnel solide et d’obtenir des références positives pour vos futurs emplois.

Faire preuve de transparence et d’honnêteté

Soyez transparent sur les raisons de vos changements d’emploi. Expliquez clairement pourquoi chaque transition s’inscrit dans le cadre de votre parcours professionnel global.

En appliquant ces stratégies, vous pourrez efficacement justifier votre mobilité professionnelle. Transformant ce qui pourrait être perçu comme un inconvénient en un atout distinctif.

