La connectivité par satellite : Samsung entre aussi dans la course ?

Dans un monde où rester en contact devient essentiel, la connectivité par satellite apparaît comme une avancée importante pour les smartphones. Elle nous permet de rester connectés, même dans les zones les plus reculées. Apple et quelques marques chinoises l’ont déjà adoptée dans leurs téléphones, voilà que Samsung prévoit d’ajouter cette fonction à ses appareils Galaxy.

Intégrée à la prochaine mise à jour One UI 7

La communication par satellite permet à notre smartphone de fonctionner, même là où il n’y a pas de réseau mobile. On peut ainsi envoyer des messages urgents ou rester joignables dans des endroits isolés. Cette fonctionnalité s’avère très utile pour les randonneurs ou en cas de catastrophe naturelle.

Android Authority a récemment fait une découverte intéressante. En examinant le code des dernières mises à jour des applications Samsung, ils ont trouvé des indices. Ceux-ci suggèrent que la marque coréenne s’apprête à intégrer la connectivité par satellite dans ses téléphones Galaxy. Cette nouvelle fonctionnalité devrait arriver avec One UI 7, qui n’est autre que la prochaine version de l’interface Samsung.

Deux fonctions sont prévues. L’application « Emergency SOS » permettra d’envoyer des messages urgents par satellite. L’application Téléphone pourrait, quant à elle, offrir l’envoi et la réception de SMS via satellite. Toutefois, Samsung Messages devra d’abord rediriger les utilisateurs vers Google Messages pour pouvoir envoyer des SMS par satellite.

Samsung suit les pas de ses concurrents chinois et américain

On tient à noter que le géant sud-coréen n’est pas le premier à proposer la connexion par satellite sur ses téléphones. Apple a introduit cette fonctionnalité avec l’iPhone 14, en 2022, permettant aux utilisateurs d’envoyer des messages d’urgence par satellite. De même, des fabricants chinois comme Huawei ont intégré cette technologie dans leurs modèles récents, tel que le Mate 60 Pro.

Cela a vraisemblablement mis la pression sur Samsung qui devait agir pour rester compétitif et ne pas se laisser distancer par ses concurrents. Contrairement à Apple qui se limite aux urgences, la marque coréenne pourrait l’étendre aux messages habituels. On ne connaît pas encore tous les détails de sa solution. Néanmoins, l’événement Made by Google pourrait nous en dire plus sur les fonctions satellites d’Android 15. Ayant lieu le 13 août 2024, il nous donnera une idée de ce que l’One UI 7 pourra nous offrir en matière de communication par satellite.

Quels modèles profiteront de la connectivité par satellite de Samsung ? Il est fort probable que la mise à jour soit d’abord disponible pour les nouveaux flagships de la marque, comme le Galaxy S25. On peut raisonnablement penser aussi que les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra, seront parmi les premiers à en profiter. Étant donné qu’ils bénéficieront également de la mise à jour, One UI 7.